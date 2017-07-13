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Социум

Орал қаласының әкімі Мұрат Мұқаев шаһардағы жол құрылысының барысымен танысты

Деркөл шағынауданының екінші кезеңінде биыл 23 көше жаңадан салынады. Сондықтан мұнда қауырт тірлік орнаған. Құрылысқа ондаған ауыр техника мен жұмысшылар жұмылдырылған. Асфальт төсеумен бірге, жаяу жүргіншілер жолы салынып, жиектастар орнатылуда. - Құрылысқа биыл 1 млрд. 180 млн. теңге бөлінді. Қаржы уақытылы игеріліп, жұмыс кестеге сай жүруде. Жобаны жыл соңына дейін аяқтап, көшелерді халық игілігіне бермекпіз дейді, - «Уральскводстрой» ЖШС президенті Геннадий Мутасов. Даль көшесін күрделі жөндеу көптен бері көтіріліп жүрген мәселе болатын. Биыл бұл іс қолға алынды. Жөндеу жұмыстары «Түркіст
Marat
Орал қаласының әкімі Мұрат Мұқаев шаһардағы жол құрылысының барысымен танысты
Деркөл шағынауданының екінші кезеңінде биыл 23 көше жаңадан салынады. Сондықтан мұнда қауырт тірлік орнаған. Құрылысқа ондаған ауыр техника мен жұмысшылар жұмылдырылған. Асфальт төсеумен бірге, жаяу жүргіншілер жолы салынып, жиектастар орнатылуда.
akim goroda
akim goroda
- Құрылысқа биыл 1 млрд. 180 млн. теңге бөлінді. Қаржы уақытылы игеріліп, жұмыс кестеге сай жүруде. Жобаны жыл соңына дейін аяқтап, көшелерді халық игілігіне бермекпіз дейді, - «Уральскводстрой» ЖШС президенті Геннадий Мутасов. Даль көшесін күрделі жөндеу көптен бері көтіріліп жүрген мәселе болатын. Биыл бұл іс қолға алынды. Жөндеу жұмыстары «Түркістанжолсервис» серіктестігіне жүктеліп, мердігер міндетін мүлтіксіз атқарды. - Көшенің ұзындығы 1240 метр, ені 6 метр. Екі қабат бетон төседік. Құрылысты қазан айында емес, бір аптадан кейін бітіруді көздеп отырмыз дейді, - «Түркістан жол сервис» ЖШС учаске басшысы Жәмшит Махамбетов. Қос құрылыстың барысымен танысқан қала әкімі Мұрат Мұқаев, сапаға мән беріп, жаз маусымын барынша тиімді пайдалануды тапсырды. - Жол құрылысы тек қаланың орталығында емес, шет аумақтарында да қарқын алды. Мәселен қазір Серебереков ауылындағы жөндеу жұмысы аяқталса, Круглоозерный кентінде біте келді. Желаевта да жол жөндеу басталды. Бұған қоса Деркөлде 23, Жұлдызда 12 көше жаңадан салынады. Алдағы уақытта да шаһардың шалғай аумағын абаттандыруға аса мән берілетін болады деді, -қала әкімі Мұрат Мұқаев. Оралдың орталығындағы Исаев пен Шевченко көшелерін күрделі жөндеу аяқталды. Бұл, облыс орталығындағы маңызды тораптың бірі. Оны жөндеу Мұхит пен Д.Нұрпейісова көшелеріне түскен жүктемені азайтып, көлік қатынасын реттеуге мүмкіндік береді. Естеріңізге сала кетелік биыл қала бойынша жалпы ұзындығы 72 шақырымнан асатын 63 көше жөндеуден өтеді. Естеріңізге сала кетсек, ағымдағы жылы қала аумағында 17 ауланы абаттандыру жоспарлануда. Және тағы үш нысан бар. Олар өткен жылы басталған жұмыс жалғасатын көшпелі нысан. Жалпы аумағында 20 ауланы абаттандыру жоспарда биыл. Қазіргі уақытта 5 аула аумағында құрылыс-монтаж жұмыстары басталып кетті. Бірінші қазір демонтаж жұмыстары жүріп жатыр. Және іргетастарын орналастыру жүруде, - дейді Орал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің сектор меңгерушісі Мирас МҮЛКӘЙ. Қалада 386 аула бар. Соның 277-і абаттандырылған. Қалғаны қалпына келтіруді қажет етеді. Бұған қаржы қолбайлау дейді мамандар. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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