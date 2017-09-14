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«Орал өңірі» және «Приуаралье» газеттеріне 100 жыл

Мерейлі датаға орай республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтіп, оған ақпарат саласының белді өкілдері жиналды. Басылымның ғасырлық шежіресі «Ұран» газетінен бастау алады. Оның негізін Ғабдолғазиз Мұсағалиев, Нұғман Манаев секілді ұлт зиялылары қалап, осы арқылы Алаш идеясы мен ұлттық мемлекет құруды насихаттады. Ұмыт болған нөмірлерді іздеп тауып, жарыққа шығару «Жайық Пресс» ұжымының еңбегі. Жалпы бір Ұран емес, аздағын жылдар ішінде өңірдегі баспасөз тарихы тиянақты зерттеліп, тың мәліметтер табылды. - Көп жұмыс атқарылды. Орынбор, Астрахань, Мәскеу мұрағаттарынан әр жылдардағы араб,
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«Орал өңірі» және «Приуаралье» газеттеріне 100 жыл
Мерейлі датаға орай республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтіп, оған ақпарат саласының белді өкілдері жиналды. Басылымның ғасырлық шежіресі «Ұран» газетінен бастау алады.
Оның негізін Ғабдолғазиз Мұсағалиев, Нұғман Манаев секілді ұлт зиялылары қалап, осы арқылы Алаш идеясы мен ұлттық мемлекет құруды насихаттады. Ұмыт болған нөмірлерді іздеп тауып, жарыққа шығару «Жайық Пресс» ұжымының еңбегі. Жалпы бір Ұран емес, аздағын жылдар ішінде өңірдегі баспасөз тарихы тиянақты зерттеліп, тың мәліметтер табылды. - Көп жұмыс атқарылды. Орынбор, Астрахань, Мәскеу мұрағаттарынан әр жылдардағы араб, латын қаріптерімен жазылған қаншама құнды материалдар көтерілді. Жәй көтеріп қоймай, маңызды мағлұматтар кирилицаға аударылып, кітап болып бастырылды. әр жылдары еңбек еткен редакторлар мен ардагерлердің өмір жолы зерттелді дейді, - ардагер журналист Ғарифолла Көшенов. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік униерситетінің профессоры Қылышбай Сүндетұлының айтуынша, 17 редактордың өмір жолын зерделеу оларды қайта тірілткенмен тең. 17 редактордың 14-іне жазықсыз жала жабылып, атылып кеткен болатын. Бұған қоса «Дұрыстық жолы», «Хабар-Известия» сияқты әр жылдардағы газет тігінділерін жасақтап, кітап ету шығару да республикалық деңгейдегі маңызды іс. Бір ғасырда қос газеттің атауымен қатар, әліпбиі де сан мәрте ауысты. Бастапқы нөмірлер төте жазумен шықса, кейін латын графикасы, ал 1940 жылдан бастап кирилица қолданысқа енді. Осы орайда ата-әжелеріміз қолданған латын қарпіне қайта оралу, жоғалғанды жаңғыртқанмен тең. Жалпы газет тарихын түгендеп, түлету Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасымен үндестік тауып отыр. - Батыс өңірінен қанат қаққан газеттердің жоғын жоқтап, өткенін түгендеу үшін жиналдық. Бұл үшін еліміздің түкпір-түкпірінен ғалымдар келді. Бұған қоса барлық кітаптарымызды саралап, халыққа қайта ұсынып отырмыз. Ғылыми-тәжірибелік конференция сонысымен құнды дейді, - «Жайық Пресс» ЖШС бас директоры Жантас Сафуллин. Жылдар жылжыған сайын, басылымның бет бейнесі де өзгеріп, жаңара түсті. Бүгінде қос газет оқырмандарының саны 21 мыңнан асып түсті. Тағы осыншама адам, газет жаңалықтарына әлеуметтік желілер және ғаламтор арқылы қанығып отырады. - «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыруда БАҚ өкілдеріне үлкен міндеттер жүктеледі. Облыстық газеттер аталғанмен, басылымдардың электронды нұсқасы арқылы сіздер жазған әрбір мақаланы әлемнің кезкелген нүктесінен оқуға мүмкіндік бар. Демек кең ауқымды тақырыптарды қамтуда өңірлік деген ұғыммен шектеліп қалмау керек. Ұжым өзін-өзі соңғы технологиялармен ұдайы жетілдіріп отыруы қажет. Әрине «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі бағыттарының бірі, өткенді ұмытпай, тарихи сананы қайта жаңғырту. Осы орайда 12 аудандық, 2 облыстық газетті біріктіретін «Жайық Пресс» серіктестігі тындырымды істер атқаруда деді, - ұжымды құттықтаған облыс әкімі Алтай Көлгінов. Қазіргі таңда газет ұжымы татулық пен тұрақтылықты сақтауда, тәуелсіздікті нығайтуда, мемлекеттік саясатты халыққа жете түсіндіруде тындырымды істер атқаруда. Жұртшылықты шынайы ақпаратпен қамтып отырған басылымға, өңір жаршысы деп ат тағылған. - Мұрат-мақсатымыз халықтың орынды өкпесін, орынды талап-тілегін биліктің барлық буындарына жеткізіп отыру. Бұл бағытта ісіміз өнімді. Жалпы 100 жылдықты маңызды жетістіктермен қарсы алып отырмыз. Республикалық байқауларда топ жарған, жүлдегер атанған әріптестеріміз баршылық. Бүгінгі мейрам бір ғана ұжымның емес, барша оқырмандардың мерекесі дейді, - «Орал өңірі» газетінің бас редакторы Бауыржан Ғұбайдуллин. Қазіргі таңда «Жайық пресс» серіктестігінде баспасөз музейі жасақталып, «1911.kz» сайты іске қосылды. Онда, газеттердің тарихы туралы ғаламтор пайдаланушыларға қажет ақпараттар топтастырылған. Сонымен қатар ұжым өңірдегі газет ісінің негізін қалаушы Ғұмар Қараштың өмірі мен шығармашылығы қатысты ақпарат жиналған gumar.kz сайтының ашылуына да себепші болды.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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