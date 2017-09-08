Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

«Орал-Тасқала-РФ шекарасы» күре жолын күрделі жөндеу жалғасуда

Өңірде «Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша қолға алынған «Орал-Тасқала-РФ шекарасы» күре жолын күрделі жөндеу де кестеге сай іске асып жатыр. «Орал-Тасқала-РФ шекарасы» күре жолын күрделі жөндеу де жалғасуда. Биыл 30 шақырымға жуық жол салынған. Енді қарашаға дейін осы жылға жоспарланған жол бөлігінің 11 шақырымын аяқтаймыз дейді мердігер. Облыс әкімі әзір ауа райы оң қабақ танытып тұрған кезде жұмысты ширатуды тапсырды. - Күніне 1100-1200 асфальтбетон төсейміз. Егер қоспа болса, 7 шақырым, егер төменгі қабат болса, онда тек 400 метр ғана жүреміз, - деді мердігер, «UNISERV» ЖШС бас директоры Дінм
gorod
«Орал-Тасқала-РФ шекарасы» күре жолын күрделі жөндеу жалғасуда
Өңірде «Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша қолға алынған «Орал-Тасқала-РФ шекарасы» күре жолын күрделі жөндеу де кестеге сай іске асып жатыр.
 «Орал-Тасқала-РФ шекарасы» күре жолын күрделі жөндеу де жалғасуда. Биыл 30 шақырымға жуық жол салынған. Енді қарашаға дейін осы жылға жоспарланған жол бөлігінің 11 шақырымын аяқтаймыз дейді мердігер. Облыс әкімі әзір ауа райы оң қабақ танытып тұрған кезде жұмысты ширатуды тапсырды. - Күніне 1100-1200 асфальтбетон төсейміз. Егер қоспа болса, 7 шақырым, егер төменгі қабат болса, онда тек 400 метр ғана жүреміз, - деді мердігер, «UNISERV» ЖШС бас директоры Дінмұхамед СӘТБАЕВ. - Түнде де жұмыс істеу керек. Маусым аяқталып келеді. Жаңбыр басталмай тұрып, жұмысты уақытында тапсыруға тырысыңыздар, - деп нығыздады облыс әкімі Алтай Көлгінов. Биыл Тасқалаға дейінгі жол бөлігі аяқталады деп уәде берді мердігер. Ал Ресей шекарасына дейінгі жол құрылысы келесі жылға қалдырылды. «Нұрлы жол» бойынша жүзеге асып жатқан жобаның биыл салынуы тиіс 44 шақырымына 9,5 млрд теңге қаржы бөлінген. - Мамыр мен маусым айларында жаңбыр көп жауғандықтан, кестеден кешігу болды. Бірақ қазір ауа райы жақсы. Сондықтан барлық мүмкіндікті пайдаланып, кестені қуып жетіп жұмыс істеуге жағдай жасап жатырмыз. Жоба басталғалы бері ұсақталған қиыршық тасты асфальт бетон төсеу технологиясымен жұмыс істеп келеміз. Іс басында 350 адам еңбек етеді. 100-ге жуық техникамыз бар. Тәулік бойы екі ауысымда жұмыс істеп келеміз, - дейді «UNISERV» ЖШС бас директоры Дінмұхамед СӘТБАЕВ. Тасқала ауданы орталығында да құрылыс қарқын алған. Биыл 6 көшеге қатқыл табанды жол төселуде. 8 көшеге ауыз су желісі тартылған. Бұған облыстық бюджеттен 1 млрд. 300 млн. теңге бөлінген. Жол жөндеуде қиындықтар бар. Бірақ оны еңсеріп, жұмысты жалғастыру міндет.   - Ауыл ішілік көшелерді жөндеуге құрылыс компаниялары келісім бере бермейді. Үш рет конкурс жарияладық. Үшеуінде де өткен жоқ. Қатысушылар болған жоқ. Тек төртінші конкурста ғана мердігер анықталды. Қазан айында жұмыс аяқталады. Бұрын тастың орнына, «опока» салған. Бұл мүлдем дұрыс емес. Сондықтан, мәселен, Оралдың жолдары нашар. Саратов трассасы да, Желаев тас жолы да сондай болды. Жәңгір хан көшесінің жолын ашқан кезед тек 1 см асфальт болды. Енді сол жолдарды қайта жөндеп, сапасын күшейтуге бар күшімізді салып жатырмыз. Биыл Президенттің қолдауымен бізге үлкен қаражат бөлінді. 35 млрд. теңгеге 500 шақырым жол салынып әрі жөнделіп жатыр. Бұл рекордтық қаражат, - деді Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай КӨЛГІНОВ. Ал құрылыс жұмысының сапасы мен уақтылы орындалуы қатаң бақылауда болмақ. Арман КУРМАНАЛИЕВ

Читайте также

Новости партнёров