«Орал-Тасқала-РФ шекарасы» күре жолын күрделі жөндеу жалғасуда
Өңірде «Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша қолға алынған «Орал-Тасқала-РФ шекарасы» күре жолын күрделі жөндеу де кестеге сай іске асып жатыр. «Орал-Тасқала-РФ шекарасы» күре жолын күрделі жөндеу де жалғасуда. Биыл 30 шақырымға жуық жол салынған. Енді қарашаға дейін осы жылға жоспарланған жол бөлігінің 11 шақырымын аяқтаймыз дейді мердігер. Облыс әкімі әзір ауа райы оң қабақ танытып тұрған кезде жұмысты ширатуды тапсырды. - Күніне 1100-1200 асфальтбетон төсейміз. Егер қоспа болса, 7 шақырым, егер төменгі қабат болса, онда тек 400 метр ғана жүреміз, - деді мердігер, «UNISERV» ЖШС бас директоры Дінм