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Социум

Оралға алғашқы «Тұлпар-Тальго» жүрдек пойызы келді

Ақжайықтықтардың көптен күткен тілегі орындалды. Орал қаласына алғашқы «Тұлпар-Тальго» жүрдек пойызы келіп тоқтады. Енді жолдағы уақыт 14 сағатқа қысқарды. «Астана- Орал» бағытындағы жүрдек пойызының өзге де ерекшелігі көп. Алғашқы жүрдек пойызды ақжайықтықтар сырнайлатып-кернейлетіп қарсы алды. Бұған дейін Оралдан Астанаға бару үшін 2 күн кететін. Қос қаланың арасын жалғаған жаңа пойыз діттеген жеріне небәрі 26 сағатта жетеді. Яғни, жол жүру уақыты 14 сағатқа қысқарды. Пойыздың Ресей шекарасында сағаттап тоқтап, жолаушылардың төзімін тауысатын күн де артта қалды. Бұл - екі ел басшыларының орт
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Оралға алғашқы «Тұлпар-Тальго» жүрдек пойызы келді
Ақжайықтықтардың көптен күткен тілегі орындалды. Орал қаласына алғашқы «Тұлпар-Тальго» жүрдек пойызы келіп тоқтады. Енді жолдағы уақыт 14 сағатқа қысқарды. «Астана- Орал» бағытындағы жүрдек пойызының өзге де ерекшелігі көп.
Алғашқы жүрдек пойызды ақжайықтықтар сырнайлатып-кернейлетіп қарсы алды. Бұған дейін Оралдан Астанаға бару үшін 2 күн кететін. Қос қаланың арасын жалғаған жаңа пойыз діттеген жеріне небәрі 26 сағатта жетеді. Яғни, жол жүру уақыты 14 сағатқа қысқарды. Пойыздың Ресей шекарасында сағаттап тоқтап, жолаушылардың төзімін тауысатын күн де артта қалды. Бұл - екі ел басшыларының ортақ келісімімен тындырылған іс. - Бұрын шекарада біз 1 сағат жарымдай - 2 сағат тұратын едік тексерісте. Қазір ондай жоқ. Уақытымызды үнемдедік біздер. Бұрынғыдай тексерістер жоқ. Соған қатты  қуаныштымын, Өте жақсы. Ұнады. Жолсеріктері де сыпайы, өте мәдениетті, - дейді Астанадан келген жолаушы Рәзия МҰҚАШЕВА. Егер билетті бір ай бұрын алсаңыз, жолақы құны - 9200 теңге. Пойыз тақ күндері жүреді. Вагондар да жаңа, жолаушыға барлық жағдай жасалған. - Гранд класты вагондар бар. Купеде дәретхана, жуынатын орын бар. Бизнес класты вагондар 2 кісіге арналған. Ал турист-купелер 4 орындық. Және мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған арнайы кең купелер бар. Уай-файға қосылған  мультимедиялық портал арқылы фильм көріп, кітап оқып, музыка тыңдауға болады, - дейді № 95 жүрдек пойыз басшысы Динара БӘКІРОВА. Алысты жақындатқан ақжолтай хабар бұл бір емес. 27 қыркүйек күні «Алматы-Орал» бағытындағы жүрдек пойыз Ақжайық жеріне келіп тоқтайды. «Орал–Астана» бағытындағы пойыздың жүру ұзақтығы 14 сағат 33 минутқа қысқарып, енді 26 сағат 14 минутты құрайды. Ал «Орал–Алматы» бағытындағы пойыздың жүру ұзақтығы 37 сағат 11 минутты құрап, 22 сағат 29 минутқа қысқарады. «Саратов–Алматы» бағытындағы пойыздың жүру ұзақтығы 40 сағат 47 минутты құрап, 10 сағат 9 минутқа қысқарады. «Орал–Астана» бағытындағы пойыз тақ күндері, «Орал–Алматы» бағытындағы пойыз жұп күндері жүреді. Жолаушылар билетінің бағасы: «Орал–Астана» – 9 102 теңге (купе), 17 623 теңге (люкс), «Орал–Алматы» – 16 232 теңге (купе). Әр пойыз 27 вагоннан тұрады. Оның 22-сі жолаушылар, екеуі мейрамхана, үшеуі қызмет вагоны. Естеріңізге сала кетейік, жолаушылар тасымалының тиімділігін арттыру  мақсатында Ресей мен Қазақстанның мемлекеттік шекараларынан өту кезіндегі тексерістер алынып тасталған еді. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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