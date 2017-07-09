Оралда 14 жағажайлардың су асты тексерілді
Қазіргі таңда облыс бойынша бір қалалық және төрт жеке жағажайлар жұмыс істеп тұр. Азаматтық қорғау жүйесінің мақсаты бірі суға түсу маусымында су айдындарында адамдардың өмірі мен денсаулықтарын қорғау болып табылады. Жергілікті атқарушы органдар Батыс-Қазақстан облысының Төтенше жағдай департаменті мен бірлесіп су айдындарында төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша бірқатар іс-шаралар жүргізілуде. Облыстағы су айдындарында адамдардың қаза болуының алдын алуға бағытталған шараларды жүзеге асыру үшін облыс әкімімен «Облыстағы су айдындарында адамдардың қаза болуын алдын алу бойынша жоспар» бек