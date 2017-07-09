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Социум

Оралда 14 жағажайлардың су асты тексерілді 

Қазіргі таңда облыс бойынша бір қалалық және төрт жеке жағажайлар жұмыс істеп тұр. Азаматтық қорғау жүйесінің мақсаты бірі суға түсу маусымында су айдындарында адамдардың өмірі мен денсаулықтарын қорғау болып табылады. Жергілікті атқарушы органдар Батыс-Қазақстан облысының Төтенше жағдай департаменті мен бірлесіп су айдындарында төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша бірқатар іс-шаралар жүргізілуде. Облыстағы су айдындарында адамдардың қаза болуының алдын алуға бағытталған шараларды жүзеге асыру үшін облыс әкімімен «Облыстағы су айдындарында адамдардың қаза болуын алдын алу бойынша жоспар» бек
Marat
Оралда 14 жағажайлардың су асты тексерілді 
Қазіргі таңда облыс бойынша бір қалалық және төрт жеке жағажайлар жұмыс істеп тұр.
к 2
к 2
Азаматтық қорғау жүйесінің мақсаты бірі суға түсу маусымында су айдындарында адамдардың өмірі мен денсаулықтарын қорғау болып табылады. Жергілікті атқарушы органдар Батыс-Қазақстан облысының Төтенше жағдай департаменті мен бірлесіп су айдындарында төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша бірқатар іс-шаралар жүргізілуде. Облыстағы су айдындарында адамдардың қаза болуының алдын алуға бағытталған шараларды жүзеге асыру үшін облыс әкімімен «Облыстағы су айдындарында адамдардың қаза болуын алдын алу бойынша жоспар» бекітілген болатын. Осыған орай, облыстық, қалалық және аудандық ТЖ алдын алу және жою бойынша әртүрлі деңгейде комиссия отырыстары өткізіліп, алдағы нақты шаралар пысықталды. - БҚО ТЖД және жергілікті атқарушы органдары басшыларының қатысуымен брифингтер өткізілді, мемлекеттік органдармен бірлісе жүріп, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы судағы қауіпсіздікті кеңінен насихаттау қолға алдынды. Демалыс және мейрам күндері су айдындарында Жергілікті полиция қызметімен бірлесіп жаппай демалу орындарында, сонымен қатар апатты жағажайларда адам өміріне қауіп төндірмеудің, қаза болудың алдын алу шаралары туралы жаднама таратылып, рейдттер ұйымдастырылды. Осы бағытта жұмыстар үздіксіз жалғастырылуда, - деп БҚО ТЖД Төтенше жағдайларды жою бөлімінің бас маманы Бақытжан Ихсанов мәлімдеді. Қазіргі таңда облыс бойынша 1 қалалық және 4 жеке жағажайлар жұмыс істеп тұр. Мектеп және балалар-сауықтыру лагерлері директорларының, сондай-ақ демалу орындары иелерінің өтінімдеріне сәйкес облыс және қала аумағында орналасқан су айдындарында 14 жағажайлардың су астын тексеру жұмыстары жүргізілді. Облыс су айдындарында 140 «Суға түсуге тыйым салынады» белгілері және су айдындарындағы қауіпсіздік қағидаларын сақтау туралы саябақ қоғамдары және елді-мекендерге кіру жолдарында 57 стенд орнатылған болатын. Жалпы облыс бойынша мамырдан бастап қыркүйекке дейін су айдындарында адамдардың қаза болуын болдырмауға бағытталған барлық алдын алу іс-шаралары өткізілу жоспарлануда. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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