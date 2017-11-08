Оралда 4 мектептің құрылысы мерзімінен бұрын аяқталады
Оралда жыл соңына дейін 2 емес, 4 мектептің құрылысы мерзімінен бұрын аяқталады. Бұл жұмысқа «Нұрлы жол» бағдарламасы арқылы Ұлттық қордан 4,3 млрд. теңге бөлінген. Әлеуметтік жобалардың жүзеге асуы мен оған жұмсалған қаржының игерілуі «нұротандықтар» бақылауында. Партиялықтар кезекті рет құрылыс нысандарында болып, жұмыс барысын бағамдады. Апатты жағдайда болған №4 мектептің бұрынғы ғимараты бұзылып, орнына салынған жаңа нысанның құрылысы аяқталып келеді. Мердігерлер 300 орындық білім беру ошағын жоспарланған кестеден бұрын аяқтап, желтоқсанда тапсырамыз дейді. Құрылысқа 951 млн теңге бөлінге