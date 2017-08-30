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Социум

Оралда «Ата Заңның» құрметіне мереке шаралары өтті Оралда «Ата Заңның» құрметіне мереке шаралары өтті 

Кез келген мемлекеттің, елдің тәуелсіздігін, демократиялық құндылықтарын айқындайтын негізгі құжат – Конституция. Онда мемлекеттің барлық құрылымдарының, жеке азаматтардың, ұлттар мен ұлыстардың, әлеуметтік топтардың мақсаттары, міндеттері, құқықтары көрсетіледі. Батыс Қазақстан облысы ІІД баспасөз қызметшісі Асылай Губашеваның айтуынша, осыдан жиырма екі жыл бұрын, 30 тамызда Қазақстан халқы тарихи шешім қабылдап, еліміздің құқықтық өміріндегі жасампаз жаңа дәуіріне қадам басқан еді. Содан бері қарай тәуелсіздігіміздің тірегіне айналған Ата заң – мемлекет пен қоғамда орын алып отырған барлық
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Оралда «Ата Заңның» құрметіне мереке шаралары өтті Оралда «Ата Заңның» құрметіне мереке шаралары өтті 
Кез келген мемлекеттің, елдің тәуелсіздігін, демократиялық құндылықтарын айқындайтын негізгі құжат – Конституция. Онда мемлекеттің барлық құрылымдарының, жеке азаматтардың, ұлттар мен ұлыстардың, әлеуметтік топтардың мақсаттары, міндеттері, құқықтары көрсетіледі. 
  Батыс Қазақстан облысы ІІД баспасөз қызметшісі Асылай Губашеваның айтуынша, осыдан жиырма  екі жыл бұрын, 30 тамызда Қазақстан халқы тарихи шешім қабылдап, еліміздің құқықтық өміріндегі жасампаз жаңа дәуіріне қадам басқан еді. Содан бері қарай тәуелсіздігіміздің тірегіне айналған Ата заң – мемлекет пен қоғамда орын алып отырған барлық саяси-экономикалық, әлеуметтік реформалардың ілгері басуына, дамудың қайнар бастауына айналды. Өткен 22 жылдан бері мемлекет пен қоғамның дамуындағы өзгерістер, демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнығу талпыныстарының бәрі – Ата заң қағидалары негізінде жүзеге асырылып келеді.Егеменді еліміздің Конституциясы күні мерекесі қарсаңында Батыс Қазақстан облысының Ішкі істер департаментінде салтанатты шара ұйымдастырылды. Осынау еліміздің басты құжатының құрметіне Батыс Қазақстан сақшылары ағымдағы жылдың 29 тамызы күні Жеңіс алаңында сап түзеп, шеру жасады.   Бұл шараға ішкі істер органдарының басшылары, ардагерлері және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты.Шараның тұсаукесер рәсімінде Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі полиция генерал-полковнигі Қ.Қасымовтың құттықтау жеделхаты мен марапаттау туралы бұйрығы оқылып, қылмысқа қарсы күресу және құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуде үлес қосып, ерекше көзге түскен қызметкерлерге   төсбелгілер, грамоталар мен алғыс хаттар табыс етілді. Марапатталғандардың арасында әкімшілік полиция қызметкерлері, полицияның жедел қызметкерлері, тергеушілер мен анықтаушылар да бар.  Ішкі істер департаменті бастығының бірінші орынбасары полиция полковнигі Меңдіғалин Асылғали Шеңдіғалиұлы құттықтау сөзінде «Ата Заңымыз – бұл мемлекетіміздің басты Заңы. Қазақстанның әлеуметтік, құқықтық, демократиялық және зайырлы мемлекет екені де дәл осы Заңда тайға таңба басқандай етіп жазылған. Осынау демократиялық елде халықтың бейбіт әрі тыныш өмір сүруі үшін бізге, тәртіп сақшыларына жүктелер міндеттің жүгі ауыр, десе де сол жолда аянбай қызмет ету біздің міндетіміз, - деп атап өтті.Сапта тұрған  жас тәртіп сақшылары әріптестерінің және ардагерлердің алдында халқына және мемлекетке адал қызмет етуге салтанатты түрде ант етті.Шара барысында  Ішкі істер органдары ардагерлер кеңесінің төрағасы Адаев Жайлыбай Келдібайұлы құттықтау сөз сөйлеп, жас сақшыларға сәттілік тіледі.Осынау шара Орал полициясы гарнизонының салтанатты шеруімен аяқталды.   Шеруден кейін қызметкерлердің әрқайсысы қоғамдық тәртіпті қорғау және жерлестеріміздің тыныштығын сақтау үшін бірден қызмет орындарына кетті. Арман КУРМАНГАЛИЕВ

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