Оралда қысқартуға іліккендер әлеуметтік қолдауға ие болады
Өңірлік штаб отырысы өтіп қызметкерлердің ағынын басқару жөніндегі жол картасын іске асыру жолдары талқыланды. Жұмысшыларды қысқартуға жаңа технологияларды енгізумен қатар өндірістің тоқырауы, бәсекелістіктің артуы сияқты сан түрлі жағдай себеп болуы ықтимал. Сондықтан жаңа Жол картасында кәсіпорынға бірлесе инвестиция тарту, босап қалған мамандарды қайта даярлау және басқа жұмысқа орналастыру қарастырылған. Осы тармақтар белгіленген келісімге үш тарап, яғни облыс әкімідігі, еңбек министрлігі және кәсіпорын басшылығы қол қояды. Мұндай талаптар еңбек ұжымы 500 адамнан асатын кәсіпорындарға қаты