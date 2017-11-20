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Социум

Оралда өткен аптада алғаш рет Еріктілер балы ұйымдастырылды

Салтанат сарайында өткен шарада еріктілер қозғалысын дамытуға атсалысып, қоғамдық істерге белсене араласып жүрген жастар марапатталды. Орал қалалық ішкі саясат бөлімінің қолдауымен өткен «Еріктілер балы-2017» шарасын «Батыс-Қамқор» жастар қоғамдық бірлестігі ұйымдастырды. Шара барысында қала әкімінің орынбасары Мирболат Нұржанов он үздік еріктіні марапаттады. – Балда еріктілер әдемі өнер көрсетті. Олар өздерінің белсенділіктерімен қоғамға ғана емес, елімізге де пайдаларын тигізуде. Еріктілер көмегіне біз де жиі жүгінеміз. Олар Елбасы саясатын насихаттау, соғыс ардагерлеріне жәрдемдесу, қала та
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Оралда өткен аптада алғаш рет Еріктілер балы ұйымдастырылды
Салтанат сарайында өткен шарада еріктілер қозғалысын дамытуға атсалысып, қоғамдық істерге белсене араласып жүрген жастар марапатталды.
  Орал қалалық ішкі саясат бөлімінің қолдауымен өткен «Еріктілер балы-2017» шарасын «Батыс-Қамқор» жастар қоғамдық бірлестігі ұйымдастырды. Шара барысында қала әкімінің орынбасары Мирболат Нұржанов он үздік еріктіні марапаттады. – Балда еріктілер әдемі өнер көрсетті. Олар өздерінің белсенділіктерімен қоғамға ғана емес, елімізге де пайдаларын тигізуде. Еріктілер көмегіне біз де жиі жүгінеміз. Олар Елбасы саясатын насихаттау, соғыс ардагерлеріне жәрдемдесу, қала тазалығына атсалысу сынды істерден қалыс қалмайды. Ал өз тарапымыздан ерікті жастарға қолдау көрсетуге дайынбыз, – деді қала әкімінің орынбасары Мирболат Сағынғалиұлы. Балда дәстүрлі әдемі билерімен жанарларды жаулаған отыз жұп бұл шараға екі аптадай дайындалған екен. Солардың бірі – «Батыс-Қамқор» жастар қоғамдық бірлестігінің көшбасшысы Алина Семғалиева. – Арнайы маманның арқасында дайындық жоғары деңгейде өтті. Өзім Құрманғазы атындағы саз колледжінің 2-курс студентімін. Бүгінгі кешке жыл бойына өздерін жақсы қырынан көрсеткен еріктілер жиналды. Мен де үш жылдан бері осы қатарда жүрмін. Нәтижесінде әр түрлі акцияларға, концерттік бағдарламаларға, семинар-тренингтерге қатысып, өзімді шыңдай түстім, – дейді ол. «Орал студенттері Альянсы» Орал қалалық штабының омбудсмені, Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің студенті Сәкен Аманжолов – «Үздік ерікті» жүлдесіне ие болғандардың бірі. Ол қаладағы түрлі шараларды ұйымдастыруға өз үлесін қосқан. Оралда өткен «WestKazInvest-2017» халықаралық инвестициялық форумын ұйымдастыруға атсалысумен қатар облыстық еріктілер слетіне, Ақтөбеде өткен «Жас Ақтөбе» форумына, Ресейдің Орынбор қаласында өткен халықаралық форумға қатысқан. – Еріктілер қатарына қосылғаныма төрт жылдың жүзі болды. «Үздік ерікті» деген жүлдені бірінші рет алып тұрмын, қуаныштымын, – деді белсенді ерікті жас. – Бүгін жыл бойына жақсы жұмыс жасаған еріктілер марапатталды. Олар түрлі іс-шараларда белсенділік танытқан қыз-жігіттер. Олардың арасында «Жас Отан» жастар қанатының, «Орал студенттер Альянсы», «Батыс-Қамқор» жастар қоғамдық бірлестігі, «Жас ұлан» жасөспірімдер орталығының еріктілері бар. Негізінен бүгінге дейін еріктілерді марапаттау кеші түрлі бағытта ұйымдастырылып келді. Ал осы жыл балл ретінде бірінші рет өткізудеміз, – дейді «Батыс-Қамқор» жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Әділет Берікқалиев. Балға қатысқан қыз-жігіттер де, шақырылған меймандар да жасанып киініп, кештің ажарын аша түсті. Еріктілер балы еріктілер қозғалысына қатысушылар үшін демалыс сәті ғана емес, бір-бірімен тәжірибе алмасуға да мүмкіндік туғызды. Бүгінгі таңда өңірімізде тоқсанға жуық еріктілер ұйымы жұмыс жасайды. Олар мерекелік, әскери-патриоттық шараларға атсалысып, мұқтаж жандарға тегін көмек те көрсетеді.     Арман КУРМАНАЛИЕВ

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