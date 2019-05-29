Оралда дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттың құрылысы биыл аяқталады
Құрылыс жұмысы 2017 жылы басталған болатын. Дарынды балаларға арналған жас спортшыларды даярлайтын жаңа мектеп интернат 250 орынға лайықталып салынуда. Нысанның құрылысына 1,3 млрд теңге бағытталған. -"Үш жылға жуықтап қалған жұмысты мердігерлер осы жылы аяқтауды көздеп отыр. Қаражаттың 90 пайызы республикалық бюджеттен, 10 пайызы жергілікті бюджеттен бөлінді",-дейді құрылыс басқармасының басшысы Алтынбек Қайсағалиев. Ғимарат қолданысқа берілсе, жас спортшылар осында білім алып, спортттық шеберліктерін осы жерде шыңдауына мүмкіндңк пайда болады. Иаиандандырылған мектептің 150 орындық жатақхана