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Социум

Оралда дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттың құрылысы биыл аяқталады

Құрылыс жұмысы 2017 жылы басталған болатын. Дарынды балаларға арналған жас спортшыларды даярлайтын жаңа мектеп интернат 250 орынға лайықталып салынуда. Нысанның құрылысына 1,3 млрд теңге бағытталған. -"Үш жылға жуықтап қалған жұмысты мердігерлер осы жылы аяқтауды көздеп отыр. Қаражаттың 90 пайызы республикалық бюджеттен, 10 пайызы жергілікті бюджеттен бөлінді",-дейді құрылыс басқармасының басшысы Алтынбек Қайсағалиев. Ғимарат қолданысқа берілсе, жас спортшылар осында білім алып, спортттық шеберліктерін осы жерде шыңдауына мүмкіндңк пайда болады. Иаиандандырылған мектептің 150 орындық жатақхана
gorod
Оралда дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттың құрылысы биыл аяқталады
Құрылыс жұмысы 2017 жылы басталған болатын.
Дарынды балаларға арналған жас спортшыларды даярлайтын жаңа мектеп интернат 250 орынға лайықталып салынуда. Нысанның құрылысына 1,3 млрд теңге бағытталған. -"Үш жылға жуықтап қалған жұмысты мердігерлер осы жылы аяқтауды көздеп отыр. Қаражаттың 90 пайызы республикалық бюджеттен, 10 пайызы жергілікті бюджеттен бөлінді",-дейді құрылыс басқармасының басшысы Алтынбек Қайсағалиев. Ғимарат қолданысқа берілсе, жас спортшылар осында білім алып, спортттық шеберліктерін осы жерде шыңдауына мүмкіндңк пайда болады. Иаиандандырылған мектептің 150 орындық жатақханасы болады. 9 мың шаршы метрдей жерді алып жатқан нысан 4 бөліктен тұрады.
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