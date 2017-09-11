Оралда еліміздің түпкір-түпкірінен келген педагогтар бас қосты
Батыс Қазақстан облысында екі күнге жоспарланған «Білім беру мазмұнының жаңару аясында педагогикалық мамандарды даярлау мәселелері» тақырыбындағы республикалық семинарға жиналған мұғалімдер кадр тапшылығы, «білім бейінінің» ерекшелігі, жаңартылған он екі жылдық білім мазмұнын талқылады. Білім саласындағы тағы бір жаңалық - колледж студенттерінің «қолданбалы бакалавриат» дипломына қол жеткізу мүмкіндігі болып отыр. Бұл колледж студенттерінің нарықтағы бәсекеге қабілеттілік қасиеттерін нығайтуға сеп болмақ. Білім беру мазмұнының жаңару аясында педагогикалық мамандарды даярлау мәселелері» талқыға