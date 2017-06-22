Оралда «EXPO-2017» кеңсесі ашылды
Оралда «EXPO-2017» кеңсесі ашылды. Бұл жерде халық көрмеге қатысты барлық мағлұматпен таныса алады. Бір аптаның ішінде 1 мыңнан астам тұрғын мамандар кеңесіне жүгінген. Кеңседе call-орталық та іске қосылды. Қауырт желі арқылы Экспо билеттеріне онлайн-тапсырыс беруге болады. Орталық мамандары үш тілде қызмет көрсетеді. Тіпті қытайша да кеңес беруге әзір. Әсіресе, ұсынылатын жеңілдіктерге байланысты сұрақтар жиі қойылады. - Мұнда ЭКСПО-2017 көрмесінде қандай іс-шаралар өтеді және түрлі ойын-сауық, мәдени іс-шаралар, сол көрмеде қойылатын заттар жайлы ақпарат ала аласыздар. Студенттер, оқушылар,