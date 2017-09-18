Оралда Иванов оқулары өтті
Иванов оқуларының ширек ғасырдан астам тарихы бар. Ғалымдардың басын қосатын дәстүрлі жиында қоршаған ортаны қорғаудың өзекті мәселелері талқыланып, өңірдің биоалуан түрлілігін сақтаудың маңыздылығы айтылады. Бұл жолы да өңірдің экологиясына қатысты түрлі баяндама оқылып, талқыға түсті. - Ғалымдар, унивеситеттің профессорлық-оқытушылық құрамы, магистранттар, студенттер қатысып отыр. Иванов оқуларына қызығушылық артып келеді. Конференцияда Орал өңірінің экологиялық, биологиялық ахуалы туралы ғылыми жұмыстар сарапталып, алынған мәліметтер бойынша біз ұсыныстар береміз дейді, - БҚМУ Жаратылыстану