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Социум

Оралда кабель зауыты іске қосылады

Оралда кабель зауыты іске қосылады. Бұл Батыс Қазақстандағы мұндай бірінші нысан. Өндірістік жоба құны - 4 миллион евро. Жаңа кәсіпорынның ішкі нарықтағы сұранысты өтеуге бағытталған. Кәсіпкер мемле кеттік бағдарламалар арқылы қолдау алуға да мүдделі. Облысқа кабель өнімінің 80 %-ы Ресейден әкелінеді. Енді бұл сұранысты өзіміздің жергілікті кәсіпкер қанағаттандырмақ. Өңірде шығарылатын жаңа өнімнің сапасы мен бағасы шетелдік баламаларынан асып түспесе, кем болмайды. Зауыт Желаев өндіоістік аумағында орналасқан. Қазір құрылыс жұмысы жүріп жатыр. - Аумағы 3 мың шаршы метрден астам болады. Құрал-
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Оралда кабель зауыты іске қосылады
Оралда кабель зауыты іске қосылады. Бұл Батыс Қазақстандағы мұндай бірінші нысан. Өндірістік жоба құны - 4 миллион евро. Жаңа кәсіпорынның ішкі нарықтағы сұранысты өтеуге бағытталған. Кәсіпкер мемле кеттік бағдарламалар арқылы қолдау алуға да мүдделі.
Облысқа кабель өнімінің 80 %-ы Ресейден әкелінеді. Енді бұл сұранысты өзіміздің жергілікті кәсіпкер қанағаттандырмақ. Өңірде шығарылатын жаңа өнімнің сапасы мен бағасы шетелдік баламаларынан асып түспесе, кем болмайды. Зауыт Желаев өндіоістік аумағында орналасқан. Қазір құрылыс жұмысы жүріп жатыр. - Аумағы 3 мың шаршы метрден астам болады. Құрал-жабдықтар италиялық әйгілі «МФЛ» компаниясынан сатып алынған. Өндірістік қуаттылығы жылына 6-7 мың тонна. Өндірістік желінің ауқымы кең болады. Жарты жылдан кейін біз қосымша құрылыс саламыз. Оған да шетелден қажет қондырғылар аламыз. Онда жоғары кернеуге төзімді кабельдер өндіріледі. Сөйтіп нарықты кабельдің барлық түрімен қамтамасыз етеміз, - дейді «Орал Кабель» ЖШС жобасының жетекшісі Заур ОРУЖЕВ. Өндіріске қажет мыс еліміздің өзге өңірлерінен әкелінеді. Тек пластикаттар шетелден алынады. Өзге де тауарлар елдің түкпір-түкпірінен жеткізіліп, отандық қамту 80 % болмақ. Мамандардың айтуынша, зауытта жануды болдырмайтын жаңа оқшаулау материалдары пайдаланылады. - Бізде заманауи зертханалық құрал-жабдық бар. Бұл кабельдің барлық түрін сынақтан өткізуге, талдау-сараптама жасауға мүмкіндік береді. Халықаралық сертификатқа да ие боламыз. Біздің өнімнің сапасы мен бағасы жергілікті, қазақстандық нарықты толық өтеуге мүмкіндік береді. Кейін шетелдік нарыққа шығамыз. Қазірдің өзінде ТМД елдері мен Еуропа мемлекеттері біздің өндіріске қызығушылық білдірді. Өйткені өнім құрамындағы шикізат пен мыс бағасы бәсекеге қабілетті, - дейді «Орал Кабель» ЖШС жобасының жетекшісі Заур ОРУЖЕВ. Жобаны жүзеге асыру 3-4 айға есептелген. Зауыт қарашада іске қосылмақ. Бір жылда толық қуаттылыққа көшуі керек. Кәсіпорында 100-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылады.
Справка: Кабель — қорғаныш қаптамасы бар бітеу қабыққа салынған оқшауланған откізгіш немесе өткізгіштер тобы. Пайдаланылатын физикалық ортаға байланысты кабельдердің екі тобы қарастырылады.
Арман КУРМАНГАЛИЕВ

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