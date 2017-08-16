Справка: Кабель — қорғаныш қаптамасы бар бітеу қабыққа салынған оқшауланған откізгіш немесе өткізгіштер тобы. Пайдаланылатын физикалық ортаға байланысты кабельдердің екі тобы қарастырылады.Арман КУРМАНГАЛИЕВ
Оралда кабель зауыты іске қосылады
Оралда кабель зауыты іске қосылады. Бұл Батыс Қазақстандағы мұндай бірінші нысан. Өндірістік жоба құны - 4 миллион евро. Жаңа кәсіпорынның ішкі нарықтағы сұранысты өтеуге бағытталған. Кәсіпкер мемле кеттік бағдарламалар арқылы қолдау алуға да мүдделі. Облысқа кабель өнімінің 80 %-ы Ресейден әкелінеді. Енді бұл сұранысты өзіміздің жергілікті кәсіпкер қанағаттандырмақ. Өңірде шығарылатын жаңа өнімнің сапасы мен бағасы шетелдік баламаларынан асып түспесе, кем болмайды. Зауыт Желаев өндіоістік аумағында орналасқан. Қазір құрылыс жұмысы жүріп жатыр. - Аумағы 3 мың шаршы метрден астам болады. Құрал-