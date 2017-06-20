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Оралда сэндвич-панель шығаратын зауыт салынуда

Оралда сэндвич-панель шығаратын зауыт құрылысы аяқтала келді. Бұл - өңірде баламасы жоқ алғашқы жоба. Кәсіпорын мемлекеттің қолдауымен іске қосылмақ. Жаңа 20 жұмыс орны ашылады. Сэндвич-панель құрылыста кеңінен қолданылады. Бұл өнім қазір өңірге Ресейден әкелінеді. Ал құны 1 миллиард теңге болатын бұл зауыт іске қосылған кезде ішкі нарықтың сұранысы өтелері анық. Өндіріс цехы жергілікті «Агран» компаниясының базасында құрылған. Жалпы аумағы - 3 мың шаршы метр. - Құрылыс бойынша қазір мұнда мердігер компаниялар жұмыс істеуде. Іс басында 34 адам бар. Нысанның төбесін жауып, терезесін салу қалды.
Marat
Оралда сэндвич-панель шығаратын зауыт салынуда
Оралда сэндвич-панель шығаратын зауыт құрылысы аяқтала келді. Бұл - өңірде баламасы жоқ алғашқы жоба. Кәсіпорын мемлекеттің қолдауымен іске қосылмақ. Жаңа 20 жұмыс орны ашылады.
image001
image001
Сэндвич-панель құрылыста кеңінен қолданылады. Бұл өнім қазір өңірге Ресейден әкелінеді. Ал құны 1 миллиард теңге болатын бұл зауыт іске қосылған кезде ішкі нарықтың сұранысы өтелері анық. Өндіріс цехы жергілікті «Агран» компаниясының базасында құрылған. Жалпы аумағы - 3 мың шаршы метр. - Құрылыс бойынша қазір мұнда мердігер компаниялар жұмыс істеуде. Іс басында 34 адам бар. Нысанның төбесін жауып, терезесін салу қалды. Терезе жабындысын өзіміз шығарамыз. Сосын еден жабу жұмыстары бар. Бұл өте қымбат жоба. Еденнің қалыңдығы 30 см-ден кем болмауы керек. Қазір жұмыс көлемінің 70 пайызы орындалды. Сэндвич-панель шығаратын цех – біздің облыста бірінші рет ашылғалы тұр, - дейді учаске басшысы Тілек ЛҰКПАНОВ. Инновациялық жобаның қуаттылығы – жылына 500 мың шаршы метр өнім шығарады. Шикізатқа қазақстандық құрылыс бұйымдары қолданылады. Зауыт басшылығы сапасы шетелдікінен кем түспейтін, бірақ бағасы арзан отандық өнімді шығаруды көздеп отыр. Қазір кореялық автоматтандырылған құрал-жабдықтар сатып алынған. Жаңа цехтың іске қосылуын бастапқыда шетелдік мамандар жүргізеді. - Құрал-жабдықтар қыркүйекте әкелінеді деп көздеп отырмыз. Сосын оны құрғаннан кейін, қазан айында өнім шығаруға кірісеміз. Қазақстандық қамтуға көп көңіл бөлеміз. Бұл мұнайгаз саласында да, жеке секторда да маңызды. Бұл материалға сұраныс өте жоғары. Өйткені құрылыстың өте тез салынуына ықпал етеді. Кейде уақыт ақшадан да қымбат болатын кездер болады. Еркін несие алып, мемлекеттен қолдау көріп келеміз, - «агран» жшс атқарушы директоры Василий БАЛАКИРЕВ Оралда өндірілген сэндвич-панельдер батыс аймаққа түгел таралады. Әрі қарай кәсіпорын өнімді шетелге шығаруды жоспарлап отыр. Сонымен бірге компания қазір жұмыс істеп тұрған өндірістік желілерін мемлекеттің қолдауымен жаңартқан. Екі жаңа цехта өнімнің 20 түрі шығарылады. Өңірде мұндай жаңа зауыттың іске қосылуы өзге кәсіпорындарға да сеп болмақ. Әрі отандық өнімдер көлемінің ұлғайып, жергілікті кәсіпкерлердің кен игеруші компаниялардың тендерлеріне қатысуына оң ықпал етеді. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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