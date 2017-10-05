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Социум

Оралда «Тұрғын үйді жаңғырту» бағдарламасымен жөндеу өтіп жатыр

Придорожный, 1/1 мекен-жайының тұрғындары шатырдан аққан тамшыдан, дымқыл сыздан әбден мезі болғандарын айтып шағымданып отыр. Олардың барлық шағымдары «Алмаз» ПИК-нің жұмысына қатысты. Айтуларынша, тұрғын үйде тіпті қажетті деп танылған ағымдағы жөндеу жүргізілмеген. Орал қаласында тап осындай үйлер аз емес. Бір қиындықтарға тап бола қалса, тұрғындар ПИК-нің жұмысына мін тағып, ай сайын төлеген ақшамыз қайда кетті деп байбалам салады. - «Біздің жертөлеміз тазаланбайды. Дегенмен бұл жұмыс пен санитарлық тазалау пәтер иелері кооперативінің қызметіне енбейді дейді. Өздерің тазалаңдар, көшеге шығ
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Оралда «Тұрғын үйді жаңғырту» бағдарламасымен жөндеу өтіп жатыр
Придорожный, 1/1 мекен-жайының тұрғындары шатырдан аққан тамшыдан, дымқыл сыздан әбден мезі болғандарын айтып шағымданып отыр. Олардың барлық шағымдары «Алмаз» ПИК-нің жұмысына қатысты. Айтуларынша, тұрғын үйде тіпті қажетті деп танылған ағымдағы жөндеу жүргізілмеген. Орал қаласында тап осындай үйлер аз емес. Бір қиындықтарға тап бола қалса, тұрғындар ПИК-нің жұмысына мін тағып, ай сайын төлеген ақшамыз қайда кетті деп байбалам салады.
- «Біздің жертөлеміз тазаланбайды. Дегенмен бұл жұмыс пен санитарлық тазалау пәтер иелері кооперативінің қызметіне енбейді дейді. Өздерің тазалаңдар, көшеге шығарыңдар, ал біз алып кетеміз деп айтты. Біздің үйде барлығы жұмыс жасайтын адамдар тұрады. Сондықтан біреуді жалдауға тура келеді. 6 жылдан бері осында тұрамын. ПИК ешқашан есеп берген емес. Тек ақша жинауды біледі»,-дейді үй тұрғыны Любовь Коноплева. Бұл үйдегі басты мәселе -шатыры. Оны 5 жыл бұрын «Тұрғын үйді жаңғырту» бағдарламсы бойынша жөндеген екен. Бірақ жөндеудеен соң жағдай өзгермеген. Керісінше ушыға түсті дейді тұрғындар. - «Менің пәтірмінің төбесінен үшінші қабатқа дейін тамшы ақты. Тек түсқағаздар жапсырып бола келгенім сол еді, әлі күнге тамшының сарғайған іздері қалған. 6-шы подъезде де осы жағдай қайталанды. Кепілдік мерзімі өтіп кетіпті. Енді біз өз қаражатымызға жөндеу қажет екенбіз. Бұрын кепілдік уақыты бітпес бұрын мердігерлер келіп, бір нәрсе жасаған сыңай танытушы еді. Ол жұмыстары жүрдім-бардым жасалған. Кеткен соң қайтадан жапсырғаны түсіп, қаққан шегесі босап қалады»,-деп шағымданады тұрғындардың бірі Нина Копняева. Шатырджың сапасыз жөнделгенін пәтер иелері кооперативі де мойындап, растап отыр. «Алмат» ПИК-дегі үй басқарушысы Светлана Сорокинаның айтуынша, жөндеуден соң алғашқы қыста-ақ жөндеу сапасы сыр бере бастаған. Төбеден аққан тамшы 2-ші қабатқа дейін жетіпті. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөліміне тұрғындар да, ПИК өкілдері де хабарласып, көмек сұраған. Ал биыл көктемде 3 бірдей подъездің шатырына су өтпек үшін салынған жамылғы суға езілген қағаз құсап өздігінен түсіп қалды. Оларға ПИК әкімге, прокурорға арыз жазуға кеңес берген. Тұрғындар шатырды жөндегені үшін 15 жыл бойы ақы төлейтін болады. Ал онысы сапасыз болып шықса, қаражаттың желге ұшқаны деген осы емес пе? Екінші мәселе -тұрғындар ақшамыз қайда кетіп жатыр деп түсінбей келеміз дейді. Үйдің ортақ дәлізі де бір жыл бойы жөндеу жүрмеген. Кей қабатта жылу батареясы мен әйнектері жоқ. Бұл үйдің қарызы бүгінде 1 млн теңгеге жетіп отырғаны мәлім болды. Сол себепті ПИК тұрғындардың ақшасы дұрыс жұмыс атқаруға жеткізе алмай отырмыз деп мәлімдеді. Айта кетейік, қаламызда электронды ПИК құруды жоспарлауда. Осы жаңашылдық енсе, әр тұрғын төлеген ақшасының қайда жұмсалғанын қадағалап отыруға мүмкіндік пайда болады.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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