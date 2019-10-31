Оралда тұрмыстық қалдықтарды сақтау полигоны басшылығы өз ісіне салғырт қарап отыр
Экологиялық департаменттің мамандары аты шулы қоқыс полигонын басқарушылардың талай олқылықтарға жол бергенін хабарлады. 1975 жылдан бері қатты қалдықтарды тастайтын орын ретінде қалада полигон жұмыс жасап келеді. Ал оны басқарушылар жауапкершілікті сезінбей отырған сыңайлы. Жаз бойы отқа оранып, қала шеткейіндегі халық ыс пен мүңкіген иістен көз ашпай келсе, өрт сөндірушілер отты ауыздықтауға бірнеше мәрте күш жұмсаған. Тұрғындар мен коммуналдықтарды әбігерге салған полигон қызметіне жауаптыларға 3 мәрте айыппұл салыныпты. -«Компания мемлекетке елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айппұл тө