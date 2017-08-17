Оралда «Төтенше жағдай және балалар» атты шара өтті
Жаз айлары - демалыс кездері олғасын қауып төндіреді. Әсіресе қараусыз қалған балалардың суға баруы қауыпы бар. БҚО Төтенше жағдайлар бөлімінің инженері азаматтық қорғау капитаны Идалиеваның сөзіне сүйінсек, көптеген балалар өз әрекеттерінің қауіп төндіретінің, отпен және өрт қауіпті заттарды пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөнінде білім жеткіліксіз болып қауіпті жағдайлардың құрбаны болып жатады. Сондықтанда, Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері әрдайым ауданның жасбуын халқымен экстремальды жағдайларда өз өмірін қор