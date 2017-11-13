Оралда замануи қонақүй кешені салынады
Инвестициялық жобаны италяндық компания іске асырмақшы. Бұл туралы облыстың инвестициялық жағдайын жақсарту және инвестиция тарту жөніндегі өңірлік кеңестің отырысында белгілі болды. Аймақтың инвестициялық әлеуеті жыл санап артып келеді. Бұл негізінен мемлекеттік бағдарламаларды тиімді іске асырудың нәтижесі. Әсіресе өңірдің жалпы өнімінде шағын және орта бизнестің үлесі өсіп отыр. Биыл бұл көрсеткіш 44 пайызды құраған. Мәселен, соңғы жылдары Зеленов ауданы бойынша «Бизнестің жол картасы» бойынша 98 жоба қолдау тапты. Әлі де экономикаға қаржы тартудың мүмкіндіктері мол. - Бір кәсіпкеріміз 100