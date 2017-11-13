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Социум

Оралда замануи қонақүй кешені салынады

Инвестициялық жобаны италяндық компания іске асырмақшы. Бұл туралы облыстың инвестициялық жағдайын жақсарту және инвестиция тарту жөніндегі өңірлік кеңестің отырысында белгілі болды. Аймақтың инвестициялық әлеуеті жыл санап артып келеді. Бұл негізінен мемлекеттік бағдарламаларды тиімді іске асырудың нәтижесі. Әсіресе өңірдің жалпы өнімінде шағын және орта бизнестің үлесі өсіп отыр. Биыл бұл көрсеткіш 44 пайызды құраған. Мәселен, соңғы жылдары Зеленов ауданы бойынша «Бизнестің жол картасы» бойынша 98 жоба қолдау тапты. Әлі де экономикаға қаржы тартудың мүмкіндіктері мол. - Бір кәсіпкеріміз 100
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Оралда замануи қонақүй кешені салынады
Инвестициялық жобаны италяндық компания іске асырмақшы. Бұл туралы облыстың инвестициялық жағдайын жақсарту және инвестиция тарту жөніндегі өңірлік кеңестің отырысында белгілі болды. Аймақтың инвестициялық әлеуеті жыл санап артып келеді.
Бұл негізінен мемлекеттік бағдарламаларды тиімді іске асырудың нәтижесі. Әсіресе өңірдің жалпы өнімінде шағын және орта бизнестің үлесі өсіп отыр. Биыл бұл көрсеткіш 44 пайызды құраған. Мәселен, соңғы жылдары Зеленов ауданы бойынша «Бизнестің жол картасы» бойынша 98 жоба қолдау тапты. Әлі де экономикаға қаржы тартудың мүмкіндіктері мол. - Бір кәсіпкеріміз 100 млн. Теңгеге, екінші кәсіпкеріміз 300 млн. Теңгеге логистикалық орталық құруды көздеп отыр. Ол «Орал-Самара» тас жолының бойында орналасады. Бұған қоса тағы бір бизнес өкілі бордақылау кешенін салмақшы. Қазір жер мәселесі шешілуде. Бұл жұмыс аяқталған соң келер жылы 1200 ірі қараға арналған кешен пайда болады дейді, - Зеленов ауданының әкімі Асхат Шахаров. Мемлекеттік-жекеменшік серіктестік аясында өңірде жалпы құны 12 млрд теңге болатын 14 жоба іске асуда. Оның тең жартысы білім саласында. Бұл іске Орал қаласымен қатар Сырым, Тасқала, Ақжайық аудандары да белсене қатысып отыр. Жергілікті кәсіпкерлермен қатар, облыс экономикасына шетелдіктер де қаржы салуға дайын. Бұған дәлел, отырыста «Орал Милано» атты жаңа қонақүй кешені жобасының таныстырылуы. - «Орал-Милано» жобасы келушіге жоғары сапалы қызмет көрсетуге бағытталған. Онда қонақты күту талаптары толық ескерілген. Тынығып, сергіп, көңіл көтеруі үшін бар жағдай жасалмақ. Кешен қонақ үймен қатар тұрғын үй, көпмақсатты және кеңсе ғимараттарынан тұрады дейді, - «TUVIA GROUP» компаниялар тобының президенті Марко Ориоло. Жобаның басты артықшылығы жергілікті үлестің ескерілуі. Мәселен құрылыс кезінде инвестор жүзге жуық жергілікті тұрғынды жұмысқа тартапақ. Сондай ақ қызметкерлерді үйрету де көзделген. Қонақүйдің жалпы аумағы алты мың шаршы метрдің шамасын құрайтын болады. Стандартты, люкс және супер люкс сияқты нөмірлер қарастырылған. Ал ғимараттың сыртқы келбетінде италяндық стиль мен қазақтың ұлттық нақыштары үйлесім таппақ. Өз кезегінде облыс орталығында қонақүйдің қажеттілігі айқын сезіліп отыр дейді, - мамандар. - Өкінішке орай бізде заман талабына жауап беретін жақсы қонақүйлер жоқтың қасы. Әдетте бізде ауықымды шаралар ұйымдастырылғанда мейманханаларда орын таппай қаламыз. Сондықтан біз инвестициялық әлеуетімізді арттырғымыз келсе, бірінші кезекте жоғары деңгейлі қонақүй салуымыз керек. Сараптама бойынша бізге 3, 4 және 5 жұлдызды мейманханалар қажет деді, - облыс әкімі Алтай Көлгінов. Сондай ақ өңір басшысы экономикаға инвестиция тартқан сайын өңірдің өрісі кеңейе түседі. Біз барлық инвесторлар үшін ашықпыз деді. Өйткені Оралды еуропалық қала қатарына қосу бағытында көлемді қаржыны талап ететін іргелі істерді жүзеге асур керек. Қонақүйдің бірнеше жобасы таныстырылғаннан кейін қос тарап ниеттестік меморандумына қол қойды. Мейманхана кешенінің орналасатын жері мен құрылысының уақыты жақын күндері белгілі болмақ.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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