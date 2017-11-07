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Социум

Оралда жолақыны SMS-хабарлама арқылы төлеуге болады

Оралда ертеңнен бастап жолақыны sms-хабарлама арқылы төлеуге болады. «Smart city» аясында қолға алынған "SMS BUS" жүйесіне бірнеше қоғамдық көлік қосылады. Электронды билет алу үшін тек ұялы телефон ғана қажет. Жолақыны қолма-қол ақшамен төлеу тәсілі де сақталады. Шаһарда «Smart city» жобасы былтырдан енгізіле бастады. Қазірдің өзінде «Ашық әкімдік», «Онлайн-КСК», «Қауіпсіз аула» жүйелері жұмыс істейді. Ендігі кезек – қоғамдық көлікте. Электронды билет желісін алғаш боп алматылықтар қолға алды. Тәжірибе алу үшін қалалық әкімдік мамандары оңтүстік астанаға іссапармен барып қайтқан. Жаңа жүйені
gorod
Оралда жолақыны SMS-хабарлама арқылы төлеуге болады
Оралда ертеңнен бастап жолақыны sms-хабарлама арқылы төлеуге болады. «Smart city» аясында қолға алынған "SMS BUS" жүйесіне бірнеше қоғамдық көлік қосылады. Электронды билет алу үшін тек ұялы телефон ғана қажет. Жолақыны қолма-қол ақшамен төлеу тәсілі де сақталады.
Шаһарда «Smart city» жобасы былтырдан енгізіле бастады. Қазірдің өзінде «Ашық әкімдік», «Онлайн-КСК», «Қауіпсіз аула» жүйелері жұмыс істейді. Ендігі кезек – қоғамдық көлікте. Электронды билет желісін алғаш боп алматылықтар қолға алды. Тәжірибе алу үшін қалалық әкімдік мамандары оңтүстік астанаға іссапармен барып қайтқан. Жаңа жүйені қолдану өте оңай, кез келген қарапайым ұялы телефон да жарай береді. Жолақы төлеу үшін 2505 номеріне автобустың коды жазылған sms жіберу керек. Хабарлама тегін. Ал қасыңыздағы кісіге төлегенде, автобус кодынан кейін бос орын қойып, оның телефон нөмірін жазып жібересіз. - 8 қарашадан бастап біз бұл жүйені пилоттық негізде жүзеге асырмақпыз. Атап айтқанда, №5, 10, 22 және 36-шы қоғамдық көліктерде. Әрі қарай егер жоба сәтті іске асса, бұл төлем жүйесін барлық автобусқа енгізбекпіз. Бұл баламалы жүйе. Яғни қолма-қол ақшамен жолақы төлеу тәсілі сақталады, - дейді Орал қалалық жолаушылар тасымалы және аж бөлімінің басшысы Қайрат МҰХАМБЕТҚАЛИЕВ Жолақы төлеу үшін 2505 номеріне автобустың коды жазылған sms жіберу керек. Хабарлама тегін. Ал қасыңыздағы кісіге төлегенде, автобус кодынан кейін бос орын қойып, оның телефон нөмірін жазып жібересіз. - Жолаушы телефон балансындағы бірлікпен немесе банк карточкасынмен төлей алады. Банк картасымен төлеу үшін жолаушы алдын ала smsbus.kz сайтына кіріп, тіркелуі керек. Кез келген банктің VISA және Master Card карталары қолданылады. Комиссияа лынбайды. Тіпті, банк арқылы төлем жасағын үшін бонустарда бар, - дейді «SMS BUS» компаниясының өкілі СЕРЖАН ИДИЯТОВ. Сондай-ақ жолақыны "SMS BUS" мобильді қосымшасы арқылы да төлеуге болады. Ол үшін жаңа жүйені жүктеп алып, қосымшаға көлік коды немесе мемлекеттік нөмерін енгізесіз. Немесе қай автобус екені GPS арқылы автоматты түрде анықталады.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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