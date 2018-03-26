Оренбургские офтальмологи ведут прием в Уральске

Всю исчерпывающую информацию о клинике, способах предварительной записи, стоимости услуг можно получить у представителя в Уральске с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов по телефонам: 8 (7112) 24 26 90, 8 701 914 70 42.
В социальных сетях:Для удобства пациентов регулярно организуется автотранспорт из региона проживания в оренбургский филиал межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" и обратно. Более подробную информацию о клинике вы можете найти на официальном сайте www.ofmntk.ru. Лицензия № ФС-13-01-000465 от 02.10.2015г. выдана ФС по надзору в сфере здравоохранения РФ. На правах рекламы.