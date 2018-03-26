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Бизнес-новости

Оренбургские офтальмологи ведут прием в Уральске

11 апреля врачи оренбургского филиала межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" им. академика С.Федорова проведут платную выездную диагностическую работу в Уральске. Оренбургские специалисты уже приезжали в Уральск и смогли оказать консультационную помощь пациентам с различными заболеваниями глаз. После подписания меморандума о дальнейшем сотрудничестве между управлением здравоохранения нашей области и оренбургским межотраслевым научно-техническим комплексом «Микрохирургия глаза» уже была проведена операция на базе областной клинической больницы в Уральске. На первично
gorod
Оренбургские офтальмологи ведут прием в Уральске
11 апреля врачи оренбургского филиала межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" им. академика С.Федорова проведут платную выездную диагностическую работу в Уральске.
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DSCF4244
Оренбургские специалисты уже приезжали в Уральск и смогли оказать консультационную помощь пациентам с различными заболеваниями глаз. После подписания меморандума о дальнейшем сотрудничестве между управлением здравоохранения нашей области и оренбургским межотраслевым научно-техническим комплексом «Микрохирургия глаза» уже была проведена операция на базе областной клинической больницы в Уральске. На первичной диагностике вы можете предварительно узнать свой диагноз, методы лечения, применяемые в клинике им. С.Федорова, прогнозы по восстановлению сниженных зрительных функций. Своевременное обращение к офтальмологу и определение заболевания глаз на ранних стадиях его развития способно изменить или остановить течение и прогрессирование многих недугов, и сохранить зрение.
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Всю исчерпывающую информацию о клинике, способах предварительной записи, стоимости услуг можно получить у представителя в Уральске с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов по телефонам: 8 (7112) 24 26 90, 8 701 914 70 42.

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 Для удобства пациентов регулярно организуется автотранспорт из региона проживания в оренбургский филиал межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" и обратно. Более подробную информацию о клинике вы можете найти на официальном сайте www.ofmntk.ru. Лицензия № ФС-13-01-000465 от 02.10.2015г. выдана ФС по надзору в сфере здравоохранения РФ. На правах рекламы.

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