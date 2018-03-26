Оренбургские офтальмологи ведут прием в Уральске

11 апреля врачи оренбургского филиала межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" им. академика С.Федорова проведут платную выездную диагностическую работу в Уральске. Оренбургские специалисты уже приезжали в Уральск и смогли оказать консультационную помощь пациентам с различными заболеваниями глаз. После подписания меморандума о дальнейшем сотрудничестве между управлением здравоохранения нашей области и оренбургским межотраслевым научно-техническим комплексом «Микрохирургия глаза» уже была проведена операция на базе областной клинической больницы в Уральске. На первично