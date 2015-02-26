83164f98_1Такое наказание итальянская актриса получила по обвинениям в мошенничестве. Знаменитая итальянская киноактриса, 59-летняя кинозвезда Орнелла Мути, известная своей ролью в фильме "Укрощение строптивого", получила 8 месяцам тюрьмы и штраф в размере 600 евро за мошенничество. По данным "Газеты.ru" , в 2010 году актриса не пришла на собственный спектакль, а чтобы избежать выплаты неустойки, звезда представила руководству театра Порденоне поддельную медицинскую справку об остром приступе ларинготрахеита. Однако позднее оказалось, что Орнелла вовсе не была больна в тот день: на самом деле она находилась в России на благотворительном ужине вместе с Владимиром Путиным, занимавшим на тот момент пост премьер-министра страны. dd89529df5 Добавим, что вместо отбывания тюремного заключения и штрафа Мути разрешили заплатить неустойку театру в размере 30 тысяч евро. Источник: topnews.ru