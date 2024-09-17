По данным пресс-службы министерства энергетики РК, по утверждённому графику ремонт Атырауского НПЗ планируется провести с 1 по 25 октября. В настоящее время совокупные запасы дизтоплива составляют 498 тысяч тонн или на 27 дней, на бензин марки АИ-92 – 275 тысяч тонн или на 27 дней, на бензин марки АИ-95 – 58 тысяч тонн или на 22 дня. Запасы пополняются по мере выработки ГСМ и подачи заявок от регионов.

Вместе с тем на 2024 год с учетом остановки Атырауского НПЗ планировалось импортировать из России 285 тысяч тонн автобензина, 450 тысяч тонн дизтоплива и 300 тысяч тонн авиатоплива. При этом в министерстве подчеркнули, что объемы импорта зависят от спроса и предложений на внутреннем рынке.

Что касается ЗКО, то в региональном управлении энергетики ЗКО сообщили, что с первого октября наша область 100% будет закупать сжиженный газ у компании «Жаик мунай».

– С февраля этого года мы плавно вели работы по переходу. Сначала мы закупали 30%, потом 50%, и вот начиная с четвертого квартала этого года мы полностью перешли на продукцию «Жаик мунай». В июле они ввели в эксплуатацию дополнительную скважину. Думаю, что проблем с дефицитом газа у нас не будет. Для рядовых потребителей ничего не изменится. Цены фиксированные, - отметил руководитель управления Мирас Мулкай.

Он также подчеркнул, что переход ЗКО на продукцию «Жаик мунай» будет очень выгодным в плане логистики. Ведь доставка газа из Атырауской области была проблематичной, особенно во время паводков. Да и время перевозки сократится в нашу пользу, а какие-то проблемные вопросы можно будет решить на месте.