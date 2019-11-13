Осужденные напали на надзирателей — анонс свежего номера газеты «Мой ГОРОД»

Скорая перевернулась после удара с «легковушкой». Стр.2 Назначен заместитель акима ЗКО. Стр.2 Школьник распылил и поджег освежитель воздуха. Стр.3 Университет и ботанический сад построят в новом микрорайоне «Акжайык». Стр.5 Автодорогу Уральск-Атырау сделают платной. Стр.8 Новый автовокзал открыли в Уральске. Стр.9 Вернувшихся из Сирии казахстанцев допросили в суде. Стр.12 Чем грозит чрезмерное употребление алкоголя. Стр.20 Инженеры ЗКО остались без работы из-за иногородних специалистов. Стр.30 Двух пешеходов сбил пассажирский автобус. Стр.30 Двое осужденных напали на надзирателей. Стр.31 Десят