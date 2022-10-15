Арман Уксукбаев попросил главу государства вмешаться в его дело и помочь добиться справедливости, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
В распоряжении редакции «МГ» попало письмо теперь уже экс-руководителя отдела строительства Уральска Армана Уксукбаева, который 28 сентября был признан виновным
в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а именно в 130 миллионов тенге из ранее оговоренных 170 миллионов. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Также ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.
Письмо адресовано президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву, им поделилась адвокат осуждённого Тамара Сарсенова.
«От незаконно осуждённого Армана Уксукбаева...» - именно так начинается обращение к главе государства. Ведь на протяжении всего судебного разбирательства глава отдела строительства вину свою не признавал и не раз заявлял, что дело против него сфабриковано.
– Меня осудили за преступление, которого я не совершал, осудили на разговорах посредника (Александр Нагметов - прим. автора) и взяткодателя (Алибек Нургалиев - прим. автора). Хотя они показали, что со мной никакие разговоры не велись, я ни у кого из них никакие деньги в качестве взятки не получал, не просил и не требовал. За мной следили и слушали 12 дней и за эти дни тоже я ни с посредником, ни взяткодателем не встречался, кроме как в день задержания. Ни с кем из них нет разговоров, где я требую взятку или признаюсь в её получении. Нет даже простых соединений, телефонных звонков между мной и посредником и взяткодателем, - написал Арман Уксукбаев.
Он также подчеркнул, что Александр Нагметов и Алибек Нургалиев в суде показали на его непричастность, что посредник прикрывался его именем, как начальника отдела строительства, чтобы вытащить свои и своего брата деньги, которые вывел на счета родственников Нургалиев. Взяткодатель же подтвердил, что Уксукбаев у него взятку не требовал, у него ничего не вымогал, ему не звонил, с ним не встречался и разговоров между ними никаких не было.
– Я не требовал никакую взятку, не просил ничего у Нургалиева, не посылал Нагметова пособником. Просил завершить мне стройку. И это подтверждается единственным разговором, записанным в день моего задержания. В суде я узнал, что есть выписки со счетов взяткодателя, где он все поступившие бюджетные деньги, выделенные на строительство многоэтажных домов, перевел на счета своих родственников - супруги, её сестры и тещи. Это сумма почти в миллиард тенге. И чтобы скрыть своё воровство бюджетных денег, Нургалиев, пользуясь тем, что посредник Нагметов ссылался на меня, написал заявление, - пишет Уксукбаев.
По его словам, следователи сфабриковали это дело против него, зная о его непричастности, только из-за его должности. Единственной их зацепкой послужили 3.5 миллиона тенге, обнаруженные в его доме, происхождение которых он сразу же пояснил - это деньги за аренду трактора его супруги. Техника работала на стройке и была арендована братом посредника Нагметова.
– Это единственные деньги за аренду трактора, которые уже на протяжении двух лет бесплатно использовался на стройке, и их мне вменили как остаток взятки, которую я якобы получил ранее. В своём выступлении однажды вы сказали, что дела, рождённые в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны быть прекращены. Неоднократно я обращался в прокуратуру и руководителям антикоррупционной службы, чтобы проверили мои объяснения о происхождении денег. В суде было доказано, что трактор моей супруги действительно длительно использовался на стройке и ни копейки не было выплачено ей за аренду. Я прошу вас вмешаться, уважаемый президент. У меня осталось трое детей, пожилые и больные родители. Не обращался бы к вам, если бы я был виновен. Но я осуждён невиновно за преступление, которого не совершал, - заключил Арман Уксукбаев.
На днях родственники и адвокаты
осуждённого чиновника также заявили, что в этом деле не всё так просто, и к уголовной ответственности должен быть привлечён совсем другой человек, а именно депутат Актюбинского городского маслихата Алибек Нургалиев
. Он же взяткодатель, директор ТОО «ШалкарПромХолдинг» - предприятия, которое занималось строительством тех самых скандальных девятиэтажек в Уральске.
С чего все начиналось?
Согласно обвинительному акту
, в 2020 году отдел строительства и ТОО «Байлы» заключили договор о строительстве двух девятиэтажных домов в посёлке Зачаганск на общую сумму 2,2 миллиарда тенге. При этом ТОО «Байлы» являлось формальным генеральным подрядчиком, так как основным исполнителем строительства было ТОО «Шалкар пром холдинг». Для исполнения договоров ТОО «Байлы» заключило субподрядные договоры с ТОО «Шалкар пром холдинг» в лице директора Нургалиева на строительство многоэтажных домов на общую сумму 841 миллион тенге. По версии обвинения, за получение вышеуказанного объёма строительно-монтажных работ, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство Арман Уксукбаев потребовал у Нургалиева взятку в особо крупном размере, а именно 170 миллионов тенге.
Ранее суд допросил супругу Нургалиева Мейрамгуль Суюншалиеву
, которая рассказала, что на ее мужа оказывалось давление, руководителя управления госдоходов ЗКО Бибигуль Ниеткалиеву,
которая пояснила, как проводился тендер на определение подрядчика и директора ТОО «Байлы» Талгата Исабекова
, который заявил, что счетами их генподрядчика руководитель субподрядчик в лице Алибека Нургалиева, а все бухгалтерские дела вела его супруга. Позже выяснилось, что Нургалиев привлек к строительству свою «бригаду строителей»
в лице супруги, тещи и сестры жены и регулярно перечислял на их счета немалые средства.
В июле суд приступил к допросу самого Армана Уксукбаева
, который сразу же обозначил, что взятку он не получал, с гражданским иском в 130 миллионов тенге не согласен и надеется на объективное и справедливое решение суда. Он заявил, что не стал во время следствия давать показания, так как не доверял борцам с коррупцией, а дело рассматривалось не достаточно тщательно.
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