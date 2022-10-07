Фото: МВД РК По данным МВД Казахстана, шестого октября Audi А-4 столкнулось с домашним ослом. Животное выбежало на проезжую власть. 21-летний водитель погиб на месте, двое его пассажиров госпитализированы. Стражи порядка начали расследование. Сейчас они устанавливают владельца осла. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.