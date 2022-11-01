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Социум

От +18 до -25: какая погода ждёт казахстанцев в ноябре

В ноябре температура воздуха на всей территории страны прогнозируется в пределах климатической нормы. Как рассказали в «Казгидромете», в начале ноября в большинстве регионов ожидается неустойчивый характер погоды - осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 15 - 28 метров в секунду, гололёд. Температура воздуха в первые дни ноября по территории Казахстана составит: ночью -5..+5 градусов, днём +1..+9 градусов, на юге и юго-востоке страны - днём +10..+18 градусов. В конце первой декады ожидается постепенное понижение температуры воздуха: в северной половине ночью до -3..-13 градусов,
Дана Рахметова
От +18 до -25: какая погода ждёт казахстанцев в ноябре
В ноябре температура воздуха на всей территории страны прогнозируется в пределах климатической нормы.
Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО
Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО
Как рассказали в «Казгидромете», в начале ноября в большинстве регионов ожидается неустойчивый характер погоды - осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 15 - 28 метров в секунду, гололёд. Температура воздуха в первые дни ноября по территории Казахстана составит:
  • ночью -5..+5 градусов, днём +1..+9 градусов,
  • на юге и юго-востоке страны - днём +10..+18 градусов.
В конце первой декады ожидается постепенное понижение температуры воздуха:
  • в северной половине ночью до -3..-13 градусов, днём до -5..+2 градусов,
  • в южной половине ночью до -5..+2 градусов, днём до 0..+8 градусов.
Во второй и в третьей декадах прогнозируется неустойчивая погода. Столбики термометров опустятся:
  • в западных, в северных, центральных и восточных регионах ночью до -17..-25 градусов, днём до -5..-12 градусов;
  • на юге, юго-востоке республики ночью до -10..-17 градусов, днём до -3..-10 градусов.
Однако, как отмечают синоптики, не исключены тёплые дни, когда на территорию Казахстана будут поступать воздушные массы из районов Атлантики и территории Ирана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан погода Ноябрь

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