От +18 до -25: какая погода ждёт казахстанцев в ноябре

В ноябре температура воздуха на всей территории страны прогнозируется в пределах климатической нормы. Как рассказали в «Казгидромете», в начале ноября в большинстве регионов ожидается неустойчивый характер погоды - осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 15 - 28 метров в секунду, гололёд. Температура воздуха в первые дни ноября по территории Казахстана составит: ночью -5..+5 градусов, днём +1..+9 градусов, на юге и юго-востоке страны - днём +10..+18 градусов. В конце первой декады ожидается постепенное понижение температуры воздуха: в северной половине ночью до -3..-13 градусов,