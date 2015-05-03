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От Назарбаева до Кайрата Нуртаса: журналисты узнали у How Old, сколько лет политикам и звездам (фото)

В интернете набирает обороты массовое помешательство, связанное с запуском нового сервиса Microsoft. Компания представила сайт How-Old.net, позволяющий приблизительно оценить возраст и пол человека по фотографии. Шуточный ресурс был создан для демонстрации возможностей облачной платформы Azure и очень быстро стал инструментом для развлечения. Поначалу люди загружали собственные фотографии. Во многих случаях возраст угадывается очень точно, однако некоторые пользователи отмечают, что инструмент не всегда работает корректно – например, меняет результаты в зависимости от выражения лица или освеще
Marat
От Назарбаева до Кайрата Нуртаса: журналисты узнали у How Old, сколько лет политикам и звездам (фото)
В интернете набирает обороты массовое помешательство, связанное с запуском нового сервиса Microsoft. Компания представила сайт How-Old.net, позволяющий приблизительно оценить возраст и пол человека по фотографии. Шуточный ресурс был создан для демонстрации возможностей облачной платформы Azure и очень быстро стал инструментом для развлечения. Поначалу люди загружали собственные фотографии. Во многих случаях возраст угадывается очень точно, однако некоторые пользователи отмечают, что инструмент не всегда работает корректно – например, меняет результаты в зависимости от выражения лица или освещения и нередко ошибается с определением пола. Наигравшись с собственными изображениями люди стали загружать на сайт снимки знаменитостей. И тогда началось самое интересное. В Twitter уже появился хэштег #howold, по которому можно найти самые забавные изыскания на эту тему. NUR.KZ выяснил, насколько молодо в глазах робота выглядят известные казахстанские и зарубежные политики и знаменитости.
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Нурсултан Назарбаев (74 года), Владимир Путин (62 года) и Александр Лукашенко (60 лет) в Астане 20 марта 2015 года.
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 Нурсултан Назарбаев (74 года) и Ахметжан Есимов (64 года) на открытии станции метро «Сайран» в Алматы.
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 Тимур Кулибаев (48 лет) и Карим Масимов (49 лет).
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 Дарига Назарбаева (51 год).
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 Александр Винокуров (41 год), Гани Касымов (64 года) и Серик Сапиев (31 год).
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 На встрече по мирному урегулированию на востоке Украины канцлер Германии Ангела Меркель (60 лет), президент Франции Франсуа Олланд (60 лет) и украинский президент Петр Порошенко (49 лет) выглядят молодо.
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 При появлении в кадре Владимира Путина (62 года) лидеры государств резко стареют.
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 Барка Обама (53 года). Почти точно.
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 Арсений Яценюк (40 лет).
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 Мадонна (56 лет).
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Не повезло и знаменитому Кайрату Нуртасу (26 лет), если возраст удалось определить приблизительно точно, то с полом робот промахнулся опять. Денис Тен (21 год) на этой фотографии показался машине старше своих лет.
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Йода, персонаж «Звездных войн».
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 Русалочка.
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 Ну и наконец то узнали сколько лет таинственной незнакомке со знаменитой картины Леонардо да Винчи — «Мона Лиза», она же «Джоконда».

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