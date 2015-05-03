От Назарбаева до Кайрата Нуртаса: журналисты узнали у How Old, сколько лет политикам и звездам (фото)

В интернете набирает обороты массовое помешательство, связанное с запуском нового сервиса Microsoft. Компания представила сайт How-Old.net, позволяющий приблизительно оценить возраст и пол человека по фотографии. Шуточный ресурс был создан для демонстрации возможностей облачной платформы Azure и очень быстро стал инструментом для развлечения. Поначалу люди загружали собственные фотографии. Во многих случаях возраст угадывается очень точно, однако некоторые пользователи отмечают, что инструмент не всегда работает корректно – например, меняет результаты в зависимости от выражения лица или освеще