«Отбасы банк» меняет максимальный размер комиссии по ипотеке: кого это коснется

С 31 октября "Отбасы банк" меняет максимальный порог комиссии за организацию займа, однако нововведение ощутят только покупатели дорогостоящей недвижимости, сообщили в пресс-службе банка.

Базовая ставка комиссии останется прежней - 1% от суммы кредита. Однако если раньше её верхний предел был строго ограничен 300 тысячами тенге для любых сумм, то теперь максимальный лимит будет зависеть от размера займа.

Согласно обновленной сетке, устанавливаются следующие ограничения:

до 50 млн тенге включительно - 1% от суммы, но не более 300 тысяч тенге;

от 50 млн до 100 млн тенге включительно - 1%, но не более 500 тысяч тенге;

свыше 100 млн тенге - 1%, но не более 1 миллиона тенге.

В финансовой организации подчеркнули, что для подавляющего большинства заёмщиков ничего не изменится.

- Речь не идет об изменении комиссии для всех заемщиков. 92% клиентов берут займы на сумму до 50 млн тенге. Для них размер комиссии не меняется. Новые условия будут применяться к кредитным заявкам, принятым банком с 31 октября, - пояснили в банке.

Заявки, поданные до 31 октября, а также уже действующие ипотечные договоры рассмотрят и проведут по старым правилам. Кроме того, комиссии вовсе не предусмотрены для кредитов, выдаваемых в рамках госпрограмм.

В качестве примера в банке разложили два сценария. При займе в 20 млн тенге комиссия составит 200 тысяч тенге (1%), что вписывается в стандартный лимит. Однако если сумма кредита составляет 70 млн тенге, то вместо прежних 300 тысяч заемщику придется заплатить 500 тысяч тенге.

Напомним, комиссия удерживается разово - непосредственно при оформлении и выдаче ипотечного займа.