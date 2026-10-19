BAIC на бездорожье Казахстана: что показал тест-драйв на маршруте «Скальные ворота»?

Каменистые участки, сложный рельеф и пески в районе реки Или — именно в таких условиях автоблогер Дияс Валихан решил проверить внедорожные возможности BAIC BJ40 PRO.

Рамный внедорожник преодолел маршрут «Скальные ворота», продемонстрировав возможности своей конструкции, полного привода и электронных систем поддержки водителя.

В отличие от привычного городского тест-драйва, здесь на первый план выходят геометрическая проходимость, способность автомобиля сохранять тягу на сложном покрытии и точность управления при преодолении препятствий.

Фото: Allur

Когда конструкция имеет значение

Высокопрочная стальная рама лестничного типа, клиренс 220 мм, углы въезда 36° и съезда 31°, а также неразрезной задний мост обеспечивают большую артикуляцию подвески и защиту кузова на сложном рельефе.

Двигатель 2.0 Turbo (245 л.с. / 395 Н·м) в паре с надежным 8-ступенчатым автоматом ZF и системой полного привода Part-time 4WD с понижающим рядом обеспечивают необходимый запас тяги для преодоления сложных участков.

Именно сочетание механической конструкции и возможностей трансмиссии составляет основу внедорожного потенциала BJ40 PRO.

Технологии, которые помогают водителю

На сложном маршруте значение имеет не только способность автомобиля преодолевать препятствия, но и возможность точно контролировать его движение.

Во время тест-драйва Дияс Валихан отдельно обратил внимание на работу систем контроля тяги и антипробуксовочной системы. На каменистых и песчаных участках, где сцепление колёс с поверхностью может меняться, такие технологии становятся важным дополнением к механическим возможностям внедорожника.

Фото: Allur

Интеллектуальная система All-Terrain System (ATS) с 11 сценариями движения, 12-ступенчатый ползущий режим Crawl Control, функция «тактического» разворота (Tactical U-turn) и система кругового обзора 540° с функцией «прозрачного шасси» помогают водителю контролировать движение при преодолении сложных препятствий.

Несмотря на рамную конструкцию и выраженный внедорожный характер, модель получила современный интерьер с пятью цифровыми экранами, сиденьями с подогревом и вентиляцией, а также дополнительными решениями в области шумоизоляции.

Отдельно автоблогер отметил эргономику водительского места: возможности регулировки посадки и расположение основных органов управления.

На сложном маршруте, где водитель постоянно контролирует траекторию и дорожную обстановку, удобство управления приобретает особое значение.

Фото: Allur

«Этот BAIC BJ40 PRO смог покорить весь маршрут «Скальные ворота» без посторонней помощи, и это говорит о том, что как внедорожник он точно вас не подведет», — отметил Дияс Валихан.

Фото: Allur

Полный ролик с испытанием BAIC BJ40 PRO уже доступен на YouTube-канале Дияса Валихана.

Оценить внедорожные возможности и уровень комфорта BAIC BJ40 PRO лично можно в официальных дилерских центрах BAIC.