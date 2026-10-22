Казахстан и «Атлетико Мадрид»: Токаев обсудил с топ-менеджером испанского клуба подготовку юных футболистов

Мигель Анхель Хиль Марин поблагодарил Президента за внимание к развитию спорта и отдельно оценил инфраструктуру академии "Атлетико Мадрид" в Алматинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора испанского футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Мигеля Анхеля Хиля Марина, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства позитивно оценил партнерство с мадридским клубом, отметив, что визит испанского делегата позволит выстроить еще более глубокое сотрудничество. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан сейчас активно инвестирует в современную футбольную инфраструктуру, тренировочные комплексы и программы для юных спортсменов, а также передает большинство отечественных клубов в частный сектор. Кроме того, совместно с ФИФА в регионах страны строится свыше 100 детских футбольных полей.

Президент также отметил успехи испанской футбольной школы и выразил заинтересованность в применении их передового опыта для подготовки молодых казахстанских игроков.

В свою очередь Мигель Анхель Хиль Марин поблагодарил Президента за внимание к развитию спорта и отдельно оценил инфраструктуру академии "Атлетико Мадрид" в Алматинской области. По мнению руководителя испанского клуба, в будущем этот объект способен стать одним из лучших учебно-тренировочных комплексов региона.

Также Глава государства наградил Мигеля Анхеля Хиля Марина орденом "Достық" II степени за вклад в развитие футбола в Казахстане.