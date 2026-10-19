Allur/Kia поддерживает развитие тенниса: в Алматы открылся обновленный Kia Tennis Park

В Алматы открылся обновленный Kia Tennis Park, созданный в рамках партнерства Kia Qazaqstan, представленного автомобильной группой Allur, и Федерации тенниса Казахстана.

В Алматы открылся обновленный Kia Tennis Park, созданный в рамках партнерства Kia Qazaqstan, представленного автомобильной группой Allur, и Федерации тенниса Казахстана. Проект объединил развитие спортивной инфраструктуры, поддержку юных спортсменов и стремление сделать теннис доступнее.

Теннисный центр, ранее известный как ЦСКА, ведет свою историю с 1970 года. Сегодня он получил новое название и обновленный облик, сохранив свою роль в спортивной жизни Алматы. Модернизация направлена на создание комфортных условий для тренировок детей, профессиональных спортсменов и любителей тенниса.

Официальное открытие собрало представителей Kia Qazaqstan и Федерации тенниса Казахстана, спортсменов, тренеров, блогеров и гостей мероприятия. Программа включала церемонию перерезания ленты, экскурсию по центру, мастер-классы профессиональных теннисистов и показательные матчи с участием медийных гостей. Для юных посетителей подготовили отдельные тренировки и игровые активности.

Поддержка тенниса занимает важное место в международной стратегии Kia. С 2002 года бренд выступает партнером Australian Open, одного из четырех турниров Большого шлема. Открытие Kia Tennis Park продолжает эту традицию в Казахстане. Партнерство с Федерацией тенниса Казахстана направлено на развитие спортивной инфраструктуры, поддержку юных спортсменов и популяризацию тенниса в стране.

За последние годы теннисная инфраструктура Казахстана значительно расширилась. С 2007 года в стране было создано 39 теннисных центров с 391 кортом, а объем частных инвестиций в инфраструктуру превысил 230 миллионов долларов.

Открытие Kia Tennis Park стало новым этапом сотрудничества Kia Qazaqstan и Федерации тенниса Казахстана. Партнерство направлено на развитие спортивной среды, поддержку молодых талантов и популяризацию тенниса в стране.