Сотни потерпевших и ущерб свыше 700 млн тенге: в Казахстане вынесли приговор организаторам онлайн-мошенничества

В Караганде завершился судебный процесс по делу о крупном мошенничестве в соцсетях: две женщины обманули 461 человека, обещая дешевые товары из Китая и Турции, сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что одна из подсудимых создала в WhatsApp группы по продаже посуды, бытовой техники, мебели и даже автомобилей по ценам значительно ниже рыночных. Для привлечения клиентов злоумышленницы публиковали чужие видеоролики и фейковые отзывы якобы благодарных покупателей.

Получая предоплату от граждан, фигурантки обещали оперативную доставку, однако выполнять обязательства не планировали. В результате действия организаторов схемы причинили ущерб на сумму свыше 700 миллионов тенге.

Вина подсудимых была полностью подтверждена банковскими выписками, материалами переписок, а также показаниями свидетелей и потерпевших. При этом сами женщины вину не признали и просили их оправдать.

С учетом наличия у фигуранток малолетних детей (у одной из них - семеро детей) суд назначил наказание с отсрочкой:

- Согласно приговору, судом назначено Б. и С. наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы каждой с предоставлением отсрочки от отбывания наказания на один год, - сообщили в суде.

Гражданские иски обманутых граждан были удовлетворены частично: с виновных взыскали всю сумму причиненного ущерба - более 700 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

