Отдых в Турции станет ещё дороже для казахстанцев в 2023 году

Стоимость проживания в пятизвездочных отелях летом следующего года вырастет вдвое, передаёт телеканал КТК. Изображение Alp Cem с сайта Pixabay Об этом предупредили представители гостиничного бизнеса. Предприниматели объясняют, что вынуждены поднимать цены из-за ажиотажного спроса. В июле и августе отели в курортных городах Турции были загружены почти на 100%. И даже сейчас свободных мест практически нет. Также повлияла высокая продовольственная инфляция. С начала года некоторые продукты в Турции подорожали в пять раз. Чтобы компенсировать расходы, власти решили увеличить минимальные зарплаты р