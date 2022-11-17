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Социум

Отдых в Турции станет ещё дороже для казахстанцев в 2023 году

Стоимость проживания в пятизвездочных отелях летом следующего года вырастет вдвое, передаёт телеканал КТК. Изображение Alp Cem с сайта Pixabay Об этом предупредили представители гостиничного бизнеса. Предприниматели объясняют, что вынуждены поднимать цены из-за ажиотажного спроса. В июле и августе отели в курортных городах Турции были загружены почти на 100%. И даже сейчас свободных мест практически нет. Также повлияла высокая продовольственная инфляция. С начала года некоторые продукты в Турции подорожали в пять раз. Чтобы компенсировать расходы, власти решили увеличить минимальные зарплаты р
Дана Рахметова
Отдых в Турции станет ещё дороже для казахстанцев в 2023 году
Стоимость проживания в пятизвездочных отелях летом следующего года вырастет вдвое, передаёт телеканал КТК.
Казахстанцы скупают турецкую недвижимость
Казахстанцы скупают турецкую недвижимость
Изображение Alp Cem с сайта Pixabay Об этом предупредили представители гостиничного бизнеса. Предприниматели объясняют, что вынуждены поднимать цены из-за ажиотажного спроса. В июле и августе отели в курортных городах Турции были загружены почти на 100%. И даже сейчас свободных мест практически нет. Также повлияла высокая продовольственная инфляция. С начала года некоторые продукты в Турции подорожали в пять раз. Чтобы компенсировать расходы, власти решили увеличить минимальные зарплаты работникам гостиниц. Ранее риелторы заявляли, что казахстанцы скупают квартиры на турецком побережье. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан Турция отпуск

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