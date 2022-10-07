- Вернувшаяся домой после работы женщина, ориентировочно в 16:00, обнаружила тела сыновей и супруга без признаков жизни. Предварительной причиной послужило отравление газопропановой смесью, - рассказали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными специалистами;

запрещаются любые самовольные действия с газовым оборудованием, проведение газификации без соответствующих разрешений;

приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции.

обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла шестого октября в дачном обществе «Жомарт». В доме проживала семья из Тараза - муж, жена и трое сыновей. Два месяца назад они купили дом, глава семьи смонтировал самодельную печь, к ней подключил 25-литровый газовый баллон. Шестого октября мужчина 1970 года рождения отвёз супругу на работу в школу и вернулся домой к сыновьям 2014 (двое) и 2009 годов рождения.Спасатели напоминают о правилах безопасности:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.