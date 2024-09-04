По данным бюро национальной статистики РК, за первые шесть месяцев этого года Казахстан импортировал 13,4 тысяч тонн чая на 40,4 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы импорта сократились на 28,1%.

Основными поставщиками стали Кения – 4,8 тысяч тонн, Индия – 4,7 тысяч тонн, а также Китай и Россия – по 1,1 тысяч тонн каждая. Чай также поступал из Вьетнама, Ирана, Шри-Ланки и Грузии.

В свою очередь, Казахстан экспортировал чай в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Монголию и Турцию.

Отметим, что в среднем на одного казахстанца приходится 1,4 кг потребления чая в год (2023 год).