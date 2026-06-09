В одной из престижных школ страны произошла ситуация, которая ставит под сомнение представления об элитном образовании, передает Мой Город со ссылкой на HALYQSTAN.

Родители ученика НИШ обратились в полицию, заявив о бездействии администрации, из-за которого их сын оказался на грани суицида.

Подросток учился на гранте, был старостой класса и активно участвовал в школьной жизни. Однако уже в восьмом классе он оказался полностью изолирован от одноклассников. По словам родителей, сверстники без объяснений объявили ему полный бойкот.

«Он хотел общаться, спрашивал, почему с ним не общаются, но все молчали», — рассказала порталу Halyqstan мать мальчика, попросив не называть их имена во избежание дальнейшего буллинга.

Как утверждает женщина, одноклассники избегали его в столовой, не садились рядом, а друзья прекращали общение при появлении другой компании. Несмотря на неоднократные обращения, куратор класса и школьный психолог, по словам семьи, не предприняли никаких мер.

Со временем состояние подростка резко ухудшилось. Он начал проявлять агрессию к себе, появились признаки самоповреждения и суицидальные мысли. Врачи государственной больницы, оценив ситуацию как критическую, настояли на том, чтобы ребёнка срочно забрали из школы.

Сейчас мальчик переведён в обычную школу, принимает антидепрессанты и находится под наблюдением психиатра. Однако даже после ухода из НИШ его состояние оставалось тяжёлым: он попытался прыгнуть с девятого этажа, и родители успели остановить его в последний момент.

После этого семья подала заявление в полицию. Тем не менее, как отмечают родители, дело с апреля находится в прокуратуре и не получает развития.

«Сын очень нуждается в помощи психолога, но он не хочет. После Центра психологической поддержки он отказался работать со специалистом, потому что, когда мы посещали психолога, каждый раз он так все вспоминал, что буквально проваливался в это состояние, и сказал: "Мама, я пока не хочу"», — говорит мать мальчика.

По её словам, в полиции на просьбу активизировать расследование им ответили фразой: