Один из охранников украинского президента Петра Порошенко, оберегая главу государства от вопросов журналистов, буквально закрыл рот одной из них, оборвав ее на полуслове, сообщает NUR.KZ. Инцидент произошел во время переговоров в Минске. Стало известно, что в крепкие объятия секьюрити попала корреспондент телеканала "Россия 24". На возмущения девушки суровый мужчина никак не отреагировал, продолжая повторять приглушенным голосом "Тише, тише".