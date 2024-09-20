Случай произошёл 18 сентября этого года в больнице, расположенной в посёлке Дарьинское района Байтерек.

Случай произошёл 18 сентября 2024 года в больнице, расположенной в посёлке Дарьинское района Байтерек. 59-летнего Виктора госпитализировали в больницу 16 сентября и готовили к операции по ампутации пальца на ноге. После падения в шахту лифта его перевели в многопрофильную больницу в Уральске. Он находится в тяжёлом состоянии. Об этом рассказали родственники пострадавшего.

— Виктора положили в районную больницу, чтобы прооперировать в отделении хирургии. Спустя два дня он спустился с другими пациентами покурить. Так как у него много сопутствующих заболеваний и астма, на обратном пути он решил подняться на этаж в палату на лифте. Открыл дверь лифта и шагнул в пропасть. Он упал в шахту. Там было темно. Сначала потерял сознание, а потом стал звать на помощь. Его вытащили, он остался живым — это просто чудо. Сразу же после происшествия ему сделали обезболивание, человек в форме сунул ему листок, чтобы он подписал, что не имеет претензий к больнице. Как так? Он был в шоковом состоянии, — рассказала родственница пострадавшего.

Далее его на скорой доставили в больницу в Уральске. Там выяснилось, что после падения в шахту он получил серьезные травмы. Сломал обе ноги и руку. Также получил травму головы.

— Это не первый случай с пациентами в районной больнице. В больницу приходят родственники пациентов. В шахту лифта мог упасть, кто угодно. Повезли с одной болячкой, теперь ему предстоит долгая реабилитация. Без того, он инвалид третьей группы, — отметили родственники.

Родственники мужчины намерены судиться и наказать виновного в этой халатности.

Между тем, директор второй больницы района Байтерек Габитжан Ислямов объяснил произошедшее.

— Случай произошёл вечером. Дело в том, что пациент перед отбоем хотел выйти покурить на улицу. Медсестры ему отказали в этом, на что он настоятельно вышел вместе с другими пациентами. На обратном пути он решил подняться на третий этаж на грузовом лифте, который не предназначен для пациентов. Мы смотрели камеры видеонаблюдения, выяснилось, что до этого он поднимался в лифте со своим сыном. Там есть таблички, что это «грузовой лифт». Но люди, получается, не обратили на это внимания. После того, как он упал в шахту. Сразу же оказали ему оказали помощь и вызвали оперативную группу. Мужчина сказал, что к нам претензий не имеет, — сообщил директор больницы.

Директор заверил, что в любом случае они примут меры и выяснят, почему персонал больницы отпустили его на перекур.