Предприниматель Маргарита Жигалина на протяжении 20 лет арендовала пристань под водные аттракционы в городском парке культуры. По словам женщины, арендаторов было трое и они каждый год заключали временный договор. Однако в феврале прошлого года администрация парка сделала договор аренды долгосрочным и заключила его только с одним бизнесменом.

Предприниматель Маргарита Жигалина Фото Медета Медресова

— Мы предполагаем, что этот бизнесмен был заранее оповещён. Потому что мы не раз просили о долгосрочной аренде, а в 2022 году её делают, но договор заключают только с одним из арендаторов. У нас были судебные процессы, где было решено расторгнуть договоры с этим ИП. Каждый год парк культуры разыгрывает лоты на аренду, в этом году набережная как лот не вошла и предпочтения снова отдали одному предпринимателю. То есть все центральные точки, которые предназначены для водных аттракционов, занимает один человек. А нам предлагают к концу сезона необорудованные места. Сезон короткий, времени на подготовку не остаётся. Предлагаемые берега не обустроены под высадку и посадку пассажиров. Это с осени нужно было планировать проект, а нам об этом сообщили в мае. В результате нас оставили без места, а в парке появился монополист, — говорит Маргарита Жигалина.

Предприниматель считает, что цены на катамараны и теплоходы повысились в связи с отсутствием конкуренции. И цены предприниматель-монополист устанавливает по своему желанию, не оставляя права выбора посетителям.

Фото Медета Медресова

— Здесь можно предоставить здоровую конкуренцию, но предпочтения отдают одному предпринимателю. Если он единственный работает, значит ему дают добро и его поддерживают. Мы обращались в акимат, хотя этот вопрос можно было решить с дирекцией парка. Тут три точки и один арендатор. О точке в середине парка говорили, что она не будет использоваться в коммерческих целях. Но если пройти, видно, что тот же предприниматель осуществляет коммерческую деятельность. Современное государство, нужно убирать монополию. Нужна здоровая конкуренция. Первого мая никто ничего не знал из бизнесменов, только он выставил свои понтоны (плавсредство — прим. автора), — рассказала предприниматель.

Как рассказала бизнес-леди, администрация парка не против сдавать места в аренду бывшим арендаторам, просто эти места совсем не оборудованы. А ведь когда-то Маргарита Жигалина и её муж оставили в подарок парку пристань, где сейчас расположилось уютное кафе.

Адвокат Руслан Жумагалиев. Фото Медета Медресова

Адвокат ИП «Жигалина» Руслан Жумагалиев предполагает, что бизнесмен, работающий на набережной, получил место все конкурса. Так как в этом году лот «Набережная» не участвовал в конкурсе, но работу свою он осуществляет.

— В 2022 году было разработано правило между дирекцией парка-сквера и дирекцией парка, на основании его проводился конкурс, где лот «Набережная» разыгрывался отдельно. Ранее на данном месте работало три предпринимателя, однако победителем стал ИП «Потапов». Мы с данным решением комиссии не согласились и обратились в специализированный межрайонный экономический суд. Где решением суда договор между ИП «Потапов» и дирекцией парка признан недействительным. В 2023 году мы получили ответ от отдела культуры, где сказано, что они отправили письмо бизнесмену, что на основании судебного решения был расторгнут договор. На этот сезон так же были разработаны новые правила и лот «Набережная» не разыгрывался. Предприниматель получил свое место вне конкурса, фактически стал монополистом. Кроме того, мы обращались в антимонопольную организацию, после чего дирекция парка устранила свои нарушения. Договор был расторгнут, но по сей день бизнесмен осуществляет свою деятельность, — говорит адвокат.

По словам Руслана Жумагалиева, его клиенты уже второй сезон не могут работать. Проект Маргариты Жигалиной отклонили из-за отсутствия эскизного проекта, хотя в правилах данного требования не было. Кроме того, по словам адвоката, агентство по защите конкуренции сказало, что ИП «Потапов» представил эскизный проект раньше всех и что он заранее знал, что эскиз необходим.

Маргарита Жигалина хочет, чтобы предпринимателям вернули места, которые они занимали ранее и провели конкурс на законных основаниях.

Фото Медета Медресова

Заместитель дирекции парков культуры и скверов Илияр Муталипов говорит, что раньше они были городским парком культуры и отдыха, а сейчас они стали дирекцией, к ним присоединись и другие объекты города.

— Мы всегда как работали, предприниматели приходили к нам и мы в порядке обращения заключали с ними договор о совместной деятельности, предоставляя зону досуга. А вот оборудовано оно или нет — это уже компетенция бизнесменов. Если для них это нерентабельно и они не могут туда вложиться и оборудовать под себя, то будет трудно вести бизнес в парке. Мы разыгрывали долгосрочную аренду на лот «Набережной» для того, чтобы укрепить берег. Конкурс был, он проводился правильно и это мы в суде доказали. Мы проиграли лишь экономический суд, потому что якобы ИП «Потапов» знал о конкурсе заранее. Хотя на самом деле они взяли шаблон презентации и забыли поменять дату, которая никак не подходит под наш конкурс. Что касается агентства по регулированию монополии, мы все предписания выполнили, рекомендаций и предложений больше от них не поступало. После ледохода, который принёс не малый ущерб, мы приняли решение искать инвестора. Нам нужны не малые деньги на укрепление берега, около 40-60 миллионов тенге. Так как инвестор у нас уже есть, договор на долгосрочную аренду отпадает, — говорит Илияр Муталипов.

По словам Илияра Муталипова, десятого мая он созвонился с предпринимателями, с которыми ранее сотрудничал парк. Он сказал им, что парк готов к сотрудничеству, но только на этот год. Также условием было, что бизнесмены должны будут пойти на компромисс и забрать иски с суда.