В редакцию «МГ» поступила информация о том, что якобы пять автомобилей, принадлежащих ТОО «Батыс су арнасы», обменяли на один КамАЗ. Для того, чтобы уточнить информацию, журналисты направили официальный запрос в акимат Уральска.

Так, из ответа акимата следует, что в мае 2023 года ТОО «Батыс су арнасы» действительно обменяло четыре техники МАЗ-555102 2005 и 2006 годов выпуска и один междугородний автобус Volvo B7R 2000 года выпуска на один «КамАЗ 65115-026» 2015 года выпуска.

В акимате также объяснили целесообразность такого обмена. Так, по информации властей, рыночная стоимость МАЗ 2005-2006 годов выпуска в зависимости от технического состояния составляет от двух до трёх миллионов тенге. А стоимость приобретённого взамен КамАЗа варьируется от 15 до 20,5 миллиона тенге.

– Согласно дефектным актам осмотров авто, для того, чтобы привести указанный выше транспорт в нормальное техническое состояние, на их ремонт ТОО «Батыс су арансы» затратило бы 16,4 миллиона тенге. А с нынешним положением предприятия провести ремонт практически не представляется возможным. Износ четырёх машин превышал 90%, а в междугороднем автобусе предприятие не нуждалось. При этом следует отметить, что грузоподъёмность одного МАЗа составляет 9,5 тонн, а приобретенного КамАЗа — 15 тонн. Поэтому с согласования уполномоченных органов было принято решение произвести такой обмен, — отметили в городском акимате.

При этом в ведомстве заявили, что заранее объявления об обмене нигде не публикуются и желающих произвести обмен руководство предприятия находит самостоятельно.

Кроме этого, в акимате нам подчеркнули, что техническое состояние КамАЗа не вызывает нареканий.

На сегодня на балансе ТОО «Батыс су арнасы» находятся свыше 40 единиц техники в хорошем состоянии, уточнили в акимате.

Напомним, это не первый подобный обмен. Так, автомобили Chevrolet Captiva 2012 года выпуска, Toyota Camry XliPwr 2005 года выпуска и Hyundai Sonata 2011 года выпуска, принадлежавшие товариществу, переданы по договору мены Ануару Аркенову в обмен на ГАЗ A21R35-10 2015 года выпуска.