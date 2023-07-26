К руководителю филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржану Ахметжану обратились жители микрорайона №1, который расположен напротив посёлка Желаево. Они просили разъяснить вопрос перевода их земель из одной категории в другую. Если изначально их земли предназначались для ведения садоводства и дачного строительства, то позже были переведены в категорию «Строительство ИЖС».

Общественник обратился в акимат района Байтерек, где ему ответили, что в 2008 году постановлением акима района предоставлен некой гражданке земельный участок на территории Мичуринского садоводческого общества площадью в 34 гектара с целевым назначением «Для ведения крестьянского хозяйства» сроком на один год.

– В 2010 году земля передана ей в частную собственность за 962 тысячи тенге. В 2013 году утверждён план детальной планировки этой земли для садоводства. Спустя ещё три года изменено целевое назначение участка на «Ведение садоводства и дачного строительства». Далее районный отдел земельных отношений по заявлению гражданки разделил землю на 400 участков. Сейчас почти все они проданы, а она создала потребительский кооператив «Садоводства и дачного строительства», — пишет Ахметжан.

В акимате района Байтерек также отметили, что не допускается изменение целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения.

Оказалось, что с 2016 года потребительский кооператив не платил налоги.

– Между тем жители утверждают, что фактически имеются 550 участков, 94 из которых ИЖС, а гражданка является супругой директора ТОО которое занимается ремонтом дорог. На договорах купли-продажи женщина просила их занижать сумму – 700-800 тысяч для уменьшения налогов, тогда как фактически она продавала от 1,5 до трёх миллионов тенге. То есть земли купили за один миллион тенге, а продали примерно за 800. Рахметов им показывал план земли и обещал в будущем строить социальные объекты. Жители сами платили за подключение газа, воды и электричества, что обходилось каждому дому в среднем в 750-900 тысяч тенге, — пишет Бауыржан Ахметжан.

Теперь страдают рядовые горожане. Ведь из-за того, что у них дачи, за свет приходится платить не каждый дом отдельно, а по списку всем микрорайоном. Люди просят, чтобы прокуратура проверила эти нарушения, а акимат изменил категорию земли и разрешил строить жилые дома, что автоматически подразумевает асфальтирование этого села. С этими вопросами Бауыржан Ахметжан обратился в областной акимат. Однако ответа пока он не дождался.

Со слов общественника, тогда все разрешительные документы подписывали экс-акимы района Байтерек Гайса Капаков (2004-2012) и Карим Жакупов (2013-2017). Возглавлявший район в 2008 году Гайса Капаков сообщил, что необходимо поднимать архивные документы, так как прошло более 15 лет.