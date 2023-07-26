В 80-е годы американские власти решили изменить требования к набору будущих полицейских. Курсанты могли не проходить физическую подготовку и бороться за возможность надеть погоны и выйти на улицы города, чтобы служить народу. Предыстория «Полицейской академии» была реальной.

В этом году в Казахстане впервые решили дать юношам такую же возможность. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел. Абитуриенты, набравшие более 100 баллов, и обладатели «Алтын белгі» освобождены от сдачи нормативов по физической культуре. И уже 18 выпускников школ воспользовались этим правом и поступили в алматинскую Академию МВД. Их занятия начнутся в сентябре.

Глава учреждения Айдар Сайтбеков пояснил, что это даёт возможность набрать высокоинтеллектуальную молодёжь.

— Уверен, на следующий год желающих пополнить ряды курсантов с высокими баллами будет больше. Внедряя новые подходы, мы ставим цель – изменить сознание и сделать молодых полицейских высокопрофессиональными, интеллектуальными и готовыми противостоять всем новым вызовам, — отметил Сайтбеков.

Юношей с острым умом, но возможно не самыми впечатляющими физическими данными, ждут подразделения IT и кибербезопасности. Это ещё одно новшество этого года. Теперь Академия будет обучать будущих борцов с киберпреступностью и криминалистов в IT-сфере.

— Они будут заниматься раскрытием преступлений, которые совершаются посредством IT или в Сети. Наиболее распространённые — интернет-мошенничество, продажа наркотических средств через мессенджеры. Для обучения привлекаем специалистов из-за рубежа. Но и наши кадры в сфере кибербезопасности не уступают. Также в рамках государственно-частного партнёрства созданы специальные лаборатории и полигоны. IT-компании представляют программы, которые используются для расследования таких преступлений. Мы их апробируем, даём экспертную оценку и рекомендации для внедрения. Технических возможностей хватает, — рассказал заместитель начальника Академии Ержан Бимолданов.

В этом году отбор в академию прошли 300 человек. Руководство надеется, что все завершат обучение. Однако признают, что не всегда так бывает. Мы попросили прокомментировать инцидент, когда курсант умудрялся делать ставки во время учёбы.

— Во-первых, для курсантов есть ограничения, связанные с режимом объекта и безопасностью. Пользоваться гаджетами запрещено. Но мы принимаем во внимание то, что они должны связываться с родителями по видео-звонкам. Во-вторых, вопросы профилактики правонарушений стоят во главе угла. С первого дня поступления проводится профилактическая работа. Включая их поведение в быту, за стенами академии. Мы начинаем с малого и проходим процесс трансформации внутреннего мира, убеждений, формируем неприятие правонарушений в целом. И на это накладываются знания, полученные в Академии. Так и формируется облик современного казахстанского полицейского, — ответил Бимолданов.

Стражи порядка понимают, что всегда находятся под пристальным контролем жителей. Психологически курсантов готовят и к неадекватному и крайне агрессивному поведению некоторых задерживаемых. Правда практика показывает, что при таких инцидентах последние даже умудряются получать не уголовное, а административное наказание. Комментировать справедливость такого воздаяния в Академии не берутся — они верят в закон, который сами защищают.