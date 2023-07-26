В Telegram-канале Qumash появился ролик, на котором женщина в домашней одежде проверяет документы. При этом автор видео утверждает, что она участковый полиции посёлка Деркул. По крайне мере так она представилась детям, гуляющим после 23:00, а позже и их мамам и папам, которым предъявляла за неисполнение родительских обязанностей.

– Да, всё по закону, вот только безответственные граждане недоумевают, почему она делала это в домашнем халате и на личном авто. Какое-то «халатное» отношение к работе, — пишет Qumash.

Между тем в пресс-службе департамента полиции сообщили, что проведут служебное расследование по этому случаю. О результатах пообещали сообщить дополнительно.