Когда появились компьютеры, развлечений стало больше, ведь это дало возможность создавать новые миры – виртуальные.

Постепенно компьютерные игры стали набирать всё большую популярность, а сегодня без них нашу жизнь и представить сложно, настолько они вошли в повседневность. Более того, появился киберспорт – соревнования на основе видеоигр, участие в которых может приносить игрокам не только удовольствие, но ещё и деньги (порой весьма солидные).

Вывод тут один – к новой реальности приходится привыкать, даже если она виртуальная. Но возникает вопрос – как не потеряться в разнообразии игр, предлагаемых разработчиками? Как выбрать то, что больше всего понравится, чтобы сразу же не разочароваться? Об этом и поговорим дальше.

Разновидности игр для ПК

Сколько существует онлайн-игр на сегодняшний день, подсчитать просто невозможно – так их много. В этом море легко «утонуть», потратив время на поиски, а не на саму игру. Дабы упростить себе задачу, если вдруг вы неопытны в этом деле, лучше посмотреть на классификацию видов и жанров, чтобы выбирать потом из наиболее привлекательной и интересной категории.

Итак, среди компьютерных игрушек можно найти:

1. Приключенческие. В них всегда есть главный герой, исследующий мир, в котором оказался. Здесь есть головоломки, квесты и другие испытания на смекалку и интеллект, а вот драк может не быть вовсе;

2. Экшн. Тут для главного героя важны физическая сила, выносливость, хитрость, чтобы можно было победить противника или справиться с опасными объектами. Незаметно куда-то пробраться, перехитрить или уничтожить врага – таких заданий здесь предостаточно;

3. Ролевые или RPG. Такие игры пользуются наибольшей популярностью, потому что они интересные, увлекательные, в них можно играть одновременно с кем-то еще. Их основой были ролевые настолки, а суть таких игр в том, чтобы развивать своего персонажа, изучать местность, что-то строить и создавать, оставаясь в рамках сюжета;

4. Стрелялки. Их еще называют шутерами, а главная задача игрока – убить как можно больше противников и самому не стать чьей-то мишенью. Игра идет от первого лица;

5. Стратегии. Тут нужно думать и просчитывать шаги наперед не только свои, но и других игроков.

Если вы уже определились с жанром и готовы выбрать и заказать игру, то сделать это можно в интернет-магазине Sulpak. Покупайте и играйте с удовольствием!