Парня с девушкой нашли повешенными в Атырауской области

Молодые люди свели счеты с жизнью в летней душевой кабине, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырауской области завершено дело о самоубийстве 20-летнего парня и 18-летней девушки. Произошедшее в августе самоубийство пары молодых людей повергло всю область в шок: в летней душевой кабине одного из домов села Бейбарыс, что в Махамбетском районе, они были обнаружены повешенными. Тогда же райотдел полиции начал досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства» с назначением соответствующих судебно-медицинских экспертиз. Как прои