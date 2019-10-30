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Социум

Парня с девушкой нашли повешенными в Атырауской области

Молодые люди свели счеты с жизнью в летней душевой кабине, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырауской области завершено дело о самоубийстве 20-летнего парня и 18-летней девушки. Произошедшее в августе самоубийство пары молодых людей повергло всю область в шок: в летней душевой кабине одного из домов села Бейбарыс, что в Махамбетском районе, они были обнаружены повешенными. Тогда же райотдел полиции начал досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства» с назначением соответствующих судебно-медицинских экспертиз. Как прои
gorod
Парня с девушкой нашли повешенными в Атырауской области
 Молодые люди свели счеты с жизнью в летней душевой кабине, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырауской области завершено дело о самоубийстве 20-летнего парня и 18-летней девушки. Произошедшее в августе самоубийство пары молодых людей повергло всю область в шок: в летней душевой кабине одного из домов села Бейбарыс, что в Махамбетском районе, они были обнаружены повешенными. Тогда же райотдел полиции начал  досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства» с назначением соответствующих судебно-медицинских экспертиз. Как проинформировали в полиции, по результатам досудебного расследования дело было прекращено в соответствии со ст. 35 ч. 1 п. 2 Уголовно-процессуального кодекса «Обстоятельства, исключающие производство по делу». Мотив - отсутствие состава уголовного правонарушения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
суицид

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