Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Пассажир с подозрением на Эболу прибыл в аэропорт Алматы - СМИ

Фото с сайта Nur.kz В Алматы утром 15 марта приземлился самолет авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула, на борту которого находился человек с подозрением на Эболу, сообщает Nur.kz со ссылкой на одну из пассажиров. Девушка сообщила, что пассажиров больше часа не выпускали из самолета. "Будут обрабатывать самолет. Там в комбинезонах люди и в масках. Мужчина один остался в самолете. Эбола у него. Берут у нас контакты, чтобы связаться. Будут ждать инкубационный период. Тут милиция снимает видео. Как они нас будут выпускать в город?" - сообщила она. Также девушка отметила, что во время полета па
Marat
Пассажир с подозрением на Эболу прибыл в аэропорт Алматы - СМИ
Фото с сайта Nur.kz
Фото с сайта Nur.kz
 Фото с сайта Nur.kz В Алматы утром 15 марта приземлился самолет авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула, на борту которого находился человек с подозрением на Эболу, сообщает Nur.kz со ссылкой на одну из пассажиров. Девушка сообщила, что пассажиров больше часа не выпускали из самолета. "Будут обрабатывать самолет. Там в комбинезонах люди и в масках. Мужчина один остался в самолете. Эбола у него. Берут у нас контакты, чтобы связаться. Будут ждать инкубационный период. Тут милиция снимает видео. Как они нас будут выпускать в город?" - сообщила она. Также девушка отметила, что во время полета пассажир неоднократно жаловался и у него были признаки заболевания. По состоянию на 9 утра, еще никого из пассажиров из аэропорта Алматы не выпустили.      

Читайте также

Новости партнёров