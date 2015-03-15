Пассажир с подозрением на Эболу прибыл в аэропорт Алматы - СМИ

Фото с сайта Nur.kz В Алматы утром 15 марта приземлился самолет авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула, на борту которого находился человек с подозрением на Эболу, сообщает Nur.kz со ссылкой на одну из пассажиров. Девушка сообщила, что пассажиров больше часа не выпускали из самолета. "Будут обрабатывать самолет. Там в комбинезонах люди и в масках. Мужчина один остался в самолете. Эбола у него. Берут у нас контакты, чтобы связаться. Будут ждать инкубационный период. Тут милиция снимает видео. Как они нас будут выпускать в город?" - сообщила она. Также девушка отметила, что во время полета па