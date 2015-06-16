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Происшествия Социум

Пассажирские автобусы в Уральске проезжают на красный свет (видео)

В редакцию портала «Мой ГОРОД» прислали видео, на котором видно как два маршрутных автобуса среди бела дня создают аварийную ситуацию на оживленной дороге в центре города. Видео, записанное с видеорегистратора, прислали в редакцию очевидцы нарушения. На нем видно, как на пересечении улиц Мухита и Ихсанова два маршрутных автобуса - №12 с номером «KZ 853 07 ACA» и 30 «Д», с госномером «KZ 522 AB 07», сворачивают с улицы Мухита на Ихсанова. Совершают маневры оба водителя с явным нарушением - во время поворота на светофоре горел красный свет, да и поворачивали вправо они с крайнего левого ряда. В
Marat
Пассажирские автобусы в Уральске проезжают на красный свет (видео)
В редакцию портала «Мой ГОРОД» прислали видео, на котором видно как два маршрутных автобуса среди бела дня создают аварийную ситуацию на оживленной дороге в центре города.
bus
bus
 Видео, записанное с видеорегистратора, прислали в редакцию очевидцы нарушения. На нем видно, как на пересечении улиц Мухита и Ихсанова два маршрутных автобуса - №12 с номером «KZ 853 07 ACA» и 30 «Д», с госномером «KZ 522 AB 07», сворачивают с улицы Мухита на Ихсанова. Совершают маневры оба водителя с явным нарушением - во время поворота на светофоре горел красный свет, да и поворачивали вправо они с крайнего левого ряда. В кадре также присутствует и третий автобус, водитель которого тоже пытался совершить запрещенный маневр, но ему помешало интенсивное движение на перекрестке. К слову, за проезд на запрещающий сигнал светофора незадачливым водителям грозит штраф в размере 10 МРП. LnFAggM-52w
ПДД автобус

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