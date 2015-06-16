Пассажирские автобусы в Уральске проезжают на красный свет (видео)

В редакцию портала «Мой ГОРОД» прислали видео, на котором видно как два маршрутных автобуса среди бела дня создают аварийную ситуацию на оживленной дороге в центре города. Видео, записанное с видеорегистратора, прислали в редакцию очевидцы нарушения. На нем видно, как на пересечении улиц Мухита и Ихсанова два маршрутных автобуса - №12 с номером «KZ 853 07 ACA» и 30 «Д», с госномером «KZ 522 AB 07», сворачивают с улицы Мухита на Ихсанова. Совершают маневры оба водителя с явным нарушением - во время поворота на светофоре горел красный свет, да и поворачивали вправо они с крайнего левого ряда. В