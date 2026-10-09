Пассажирский самолет потерял управление и врезался в гору: погибли 167 человек

Примерно через 15 минут после взлета на борту возник пожар, после чего самолет потерял управление и врезался в гору.

31 марта 1986 года пассажирский самолет Boeing 727 авиакомпании Mexicana потерпел катастрофу в горах Сьерра-Мадре в Мексике. Лайнер выполнял рейс из Мехико в Лос-Анджелес с промежуточными посадками в Пуэрто-Вальярте и Масатлане. Примерно через 15 минут после взлета на борту возник пожар, после чего самолет потерял управление и врезался в гору. Все 167 человек, находившиеся на борту, погибли, передает МойГород.

Самолет загорелся вскоре после взлета

Boeing 727-264-Advanced с бортовым номером XA-MEM носил имя Veracruz. На борту находились 159 пассажиров и восемь членов экипажа.

После вылета из Мехико самолет начал набирать высоту. Когда лайнер находился примерно на высоте 29 тысяч футов, произошел взрыв в районе левой основной стойки шасси. В результате были повреждены топливные и гидравлические магистрали, а также электрические системы самолета. Вскоре возник пожар, который начал быстро распространяться по конструкции лайнера.

Boeing 727-264-Advanced авиакомпании Mexicana, идентичный разбившемуся

Экипаж сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации и запросил снижение для возвращения в Мехико. Однако повреждения оказались настолько серьезными, что самолет потерял управляемость. Спустя несколько минут лайнер разрушился в воздухе и столкнулся со склоном горы Эль-Карбон в районе Мараватио, штат Мичоакан.

Почему произошел пожар

Первоначально после катастрофы рассматривались и версии теракта. Несколько групп даже заявляли о своей причастности к произошедшему. Однако расследование не обнаружило подтверждений диверсии.

Причиной трагедии в итоге признали техническую неисправность и нарушение правил обслуживания самолета. Во время разбега перегрелся тормоз левой основной стойки шасси. Из-за этого сильно нагрелась шина.

Обломки рейса 940

Дополнительным фактором стало то, что шину заправили обычным сжатым воздухом вместо азота. При высокой температуре и давлении внутри шины произошел взрыв. Его сила повредила расположенные рядом системы самолета, включая топливные и гидравлические линии, после чего возник пожар.

Пожар продолжал распространяться во время полета. Из-за высокой температуры конструкция самолета получила критические повреждения, и лайнер в итоге потерял управление и разбился в горах.

Погибли все 167 человек на борту: 159 пассажиров и восемь членов экипажа. Катастрофа рейса MX940 остается крупнейшей авиакатастрофой в истории Мексики и самой смертоносной катастрофой с участием Boeing 727.