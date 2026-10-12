Пассажирский самолёт столкнулся с истребителем: погибли все

На его борту находились 147 пассажиров и 10 членов экипажа. Полёт проходил без серьёзных происшествий, однако во время снижения к аэропорту ситуация изменилась.

22 декабря 1992 года в районе Триполи, столицы Ливии, произошла одна из крупнейших авиационных катастроф в истории страны. Пассажирский Boeing 727 авиакомпании Libyan Arab Airlines столкнулся с военным истребителем во время захода на посадку. Все 157 человек, находившихся на борту лайнера, погибли, передает МойГород

Самолёт выполнял внутренний рейс 1103 из Бенгази в Триполи. На его борту находились 147 пассажиров и 10 членов экипажа. Полёт проходил без серьёзных происшествий, однако во время снижения к аэропорту ситуация изменилась.

Около 10:07 по местному времени, на высоте примерно 1 000 метров, Boeing 727 столкнулся с истребителем МиГ-23 ВВС Ливии. По данным авиационных архивов, военный самолёт задел хвостовую часть пассажирского лайнера. После этого Boeing потерял управление и разбился примерно в девяти километрах от аэропорта Триполи.

Все 157 человек на борту пассажирского самолёта погибли. Двум членам экипажа истребителя удалось катапультироваться и выжить.

Что установило расследование

Согласно официальной версии, причиной катастрофы стало столкновение пассажирского Boeing с военным МиГ-23. После происшествия пилоты истребителя были задержаны. При этом обстоятельства случившегося вызвали вопросы: информация о военном самолёте и его экипаже оставалась ограниченной, а в дальнейшем появились альтернативные версии произошедшего.

Одна из них заключалась в том, что пассажирский лайнер могли намеренно сбить. Спустя годы бывший военный инструктор по пилотированию МиГ-23 Маджид Тайари оспорил официальное объяснение катастрофы. Однако предположения о преднамеренном уничтожении самолёта не следует считать установленной причиной: официальное расследование указывало на столкновение в воздухе.

Катастрофа рейса 1103 стала крупнейшей авиационной трагедией в истории Ливии по числу погибших в одном происшествии. Несмотря на официальное заключение о столкновении самолётов, обстоятельства случившегося на протяжении многих лет оставались предметом обсуждений.